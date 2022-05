Gewapende overval op juwelier, daders nog voortvluchtig

De politie is een grote klopjacht gestart, nadat een juwelier aan het Roselaarplein in Roosendaal werd overvallen. Dat gebeurde woensdagochtend rond elf uur. Bij de overval zou mogelijk ook zijn geschoten. Meerdere overvallers zijn vervolgens op scooters op de vlucht zijn geslagen. Een man die in de winkel aan het werk was, raakte licht gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie meldt een getuige dat er geschoten is. De politie heeft onderzoek gedaan, maar nog geen aanwijzingen gevonden voor dat er daadwerkelijk is geschoten. Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.

Scooters in brand

De daders zijn op scooters richting de Tolberg gereden. Niet lang daarna vonden agenten langs het Molenbeekpad een scooter die in brand stond. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de brandende scooter iets te maken heeft met de overval, maar het wordt 'zeker niet uitgesloten'.

Inmiddels wordt er ook met een politiehelikopter naar de daders gezocht.

Gemaskerde mannen

De eigenaar van de juwelier laat aan BN DeStem weten dat er rond 11.00 uur een jongen aanbelde bij de zaak. Vervolgens kwamen er twee gemaskerde mannen mee naar binnen. Een van hen had een zwaard bij zich, waarmee hij de eigenaar verwondde aan zijn linkerhand toen die niet meteen mee wilde werken.

Vijf minuten later zouden de mannen weer zijn vertrokken. Buiten zou een van hen een schot in de lucht hebben gelost. De daders zouden sieraden buit hebben gemaakt, waarvan ze tijdens hun vlucht een deel zijn verloren.

Een medewerkster van de winkel - die op het moment van de overval niet aanwezig was - is flink geschrokken. Zij vertelt dat de overvallers een grote puinhoop hebben achtergelaten in de winkel.