Grote klopjacht op gewapende overvallers, vluchtscooters in brand gestoken

De politie is een grote klopjacht gestart, nadat een juwelier aan het Roselaarplein in Roosendaal werd overvallen. Dat gebeurde woensdagochtend rond elf uur. Bij de overval zou mogelijk ook zijn geschoten. Meerdere overvallers zijn vervolgens op scooters op de vlucht zijn geslagen. Die scooters werden even verderop brandend teruggevonden.

Sven de Laet Geschreven door

Volgens een 112-correspondent gaat het om een juwelier. Volgens een woordvoerder van de politie meldt een getuige dat er geschoten is. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De scooters waar de daders op zijn gevlucht, werden even verderop langs het Molenbeekpad teruggevonden. Inmiddels wordt er ook met een politiehelikopter naar de daders gezocht.

De vluchtscooters werden in brand gestoken (foto: Christian Traets/SQ Vision).