100 dagen tot Vuelta: Marinus Valentijn uit Sint Willebrord reed de eerste

Nog precies honderd dagen, dan begint de Vuelta in Nederland. Eind augustus komt de Ronde van Spanje in Den Bosch, Breda en door West-Brabant. Marinus Valentijn uit Sint-Willebrord was in 1935 in de allereerste Vuelta de enige Brabander die meedeed. Dat werd een bijzonder avontuur.

De eerste Vuelta duurde van 29 april tot 15 mei 1935. De start was in Madrid en de ronde bestond uit veertien etappes, waarvan er acht bergetappes waren.

Marinus Valentijn (1900-1991) was midden jaren dertig een van de beste renners in Nederland. Het talent uit Sint-Willebrord maakte ook indruk op internationaal niveau. Als lid van een Belgische ploeg mocht hij deelnemen aan het Spaanse wielerevenement.

“Vermagerd, maar tevreden met zijn succes”, waren Marinus’ woorden na afloop van de Vuelta in de Limburger. De renner uit Sint-Willebrord eindigde op een knappe tiende plaats in het algemeen klassement. “Zijn voornaamste drijfveer was het bedrag wat hij na afloop zou beuren in zijn portemonnee”, aldus Van Peer. Hij denkt dat het prijzengeld voor Marinus ongeveer duizend gulden was, wat heel veel geld was in die tijd.

Omdat Marinus 35 jaar was, stopte hij kort na de Vuelta met wielrennen. Hij begon een koolhandel in zijn woonplaats. Tijdens de Vuelta gaat de karavaan 21 augustus speciaal langs het oude huis van Marinus Valentijn in Sint-Willebrord.

