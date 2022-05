Beroemde Spaanse schilderijen in het Stadspark ter ere van La Vuelta

Met de komst van de Ronde van Spanje naar Nederland zal het Bredase stadspark Valkenberg vanaf 31 mei worden opgesierd met dertig schilderijen van het beroemde museum Prado uit Madrid. De canvasdoeken, kopieën op ware grootte, komen aan de hekken rondom het park te hangen en vertellen over de relatie tussen Breda, Nederland en de Spanjaarden.

Ronald Strater

De komst van de Ronde van Spanje, La Vuelta, naar Nederland zorgt ervoor dat er een bijzondere samenwerking is ontstaan tussen Breda, het Breda's Museum en het wereldberoemde museum Prado in Madrid. Breda is 21 augustus start- en finishplaats voor de derde etappe en de stad wil het sportieve evenement voor allerlei doeleinden inzetten en gebruiken. Zo wordt nu ook de cultuursector erbij betrokken.

Vanuit dat idee gaat het wereldberoemde Museo Nacional del Prado voor Breda dertig van hun schilderijen op ware grootte op canvas drukken. De doeken zijn tegen weer en wind bestand en komen te hangen aan het hekwerk rondom stadspark Valkenberg. "De schilderijen vertellen het verhaal over Breda, Nederland en Spanje", vertelt de Bredase wethouder Daan Quaars. "Dan hebben we het over de historie en met name de tachtigjarige oorlog. Hoogtepunt is daarbij het schilderij Las Lanzas (de speren) van Diego Velázquez uit 1634/35 over de overgave van Breda aan de Spanjaarden. Iedereen kan straks in het Valkenberg die geschiedenis zien."

De expositie past volgens wethouder Quaars helemaal in het project La Vuelta Holanda, de Ronde van Spanje met dus de etappe Breda-Breda. Op beide zaken is hij zo trots als een pauw. La Vuelta is volgens hem groter dan alleen de wielerwedstrijd. "We krijgen natuurlijk fysiek niet de echte schilderijen in Breda en dat is logisch", zo zegt Quaars. "Maar deze samenwerking met het Prado is uniek en daar durfden we niet eens van te dromen. Het Prado is niet zomaar een museumpje, zoals de Vuelta niet zomaar een wielerwedstrijdje is." De expositie in het stadspark Valkenberg wordt op 31 mei geopend door wethouder Marianne de Bie en duurt tot en met 21 augustus.