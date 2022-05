Veteraan (102) eregast bij onthulling monument van 'Lambrechtsen Bridge'

Voor de hoogbejaarde majoor Edwin Hunt is het een droom die uitgekomen is. De 102-jarige veteraan onthulde woensdag in Oeffelt en Gennep twee monumenten die herinneren aan de pontonbrug waarvan hij in de Tweede Wereldoorlog een van de bedenkers was; de 'Lambrechtsen Bridge'.

In februari 1945 bouwden militairen in krap twee weken tijd 'zijn' enorme brug over de Maas. Het was met een lengte van 1222 meter de grootste drijvende Baileybrug uit de Tweede Wereldoorlog. De brug verbond Oeffelt met het Noord-Limburgse Gennep en gaf 250.000 militairen de doorgang die nodig was om Nederland te bevrijden. Vanuit Brabant konden de Geallieerden dankzij die brug doorstoten richting de Rijn.

"Aan de hand van de foto's wist ik nog precies hoe de brug eruit zag, maar ik had nooit durven dromen dat ik beide uiteinden van de brug nog eens zou bezoeken", aldus Hunt.

Vief

“Natuurlijk ben ik trots, maar mijn rol was zeker niet heel erg groot”, aldus de bescheiden veteraan. Vol overtuiging geeft hij alle eer aan zijn compagnon Constant Lambrechtsen, destijds ingenieur bij Rijkswaterstaat. “Een briljante geest. Ik had de militaire kennis, maar hij was veruit de slimste.”

Ruud van der Linde ontmoette Edwin Hunt twee jaar geleden. “We zochten hem op voor zijn honderdste verjaardag, omdat we voor een militair blad een interview met hem wilden. De verhalen die hij toen over de brug vertelde en hoe vief hij nog is maakten zoveel indruk, dat we besloten tot deze monumenten.”