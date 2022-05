Willem II mag na gelijkspel bij Cambuur nog altijd hopen op handhaving

In de rust van de uitwedstrijd tegen Cambuur was Willem II dood en begraven. Zelf stond de ploeg van trainer Kevin Hofland met 0-1 achter, terwijl de tussenstanden op de andere velden ongunstig waren. De Tilburgse club knokte zich terug en speelde gelijk (1-1), waardoor ze nog altijd mag hopen op handhaving in de Eredivisie.

Voor aanvang van de voorlaatste speelronde moesten maar liefst zeven ploegen zich nog zorgen maken over mogelijke degradatie. Hofland was na de fantastische wedstrijd tegen Heracles Almelo van afgelopen zaterdag duidelijk. Hij wilde niet naar anderen kijken, maar zelf twee keer een goed resultaat halen.

Waar Willem II tegen Heracles, gesteund door de fanatieke aanhang, als een werveldwind over het veld raasde, ging het in Leeuwarden een stuk moeizamer. De thuisploeg had in de eerste helft het veldoverwicht én de betere kansen.

Na twintig minuten verspeelde Wessel Dammers op knullige wijze de bal aan Roberts Uldrikis. De lange spits gaf Issa Kallon een bijna niet te missen kans. Oog in oog met Timon Wellenreuther schoot hij de bal echter heel hoog over de Willem II-goal. De Tricolores kwamen daar nog met de schrik vrij. Kort voor rust was dat niet het geval. Sekou Sylla liet Wellenreuther kansloos met een pegel van ongeveer 25 meter: 1-0.

Comeback snel na rust

Waar Willem II in de eerste helft wel knokte maar geen vuist kon maken, lukte dat in de tweede helft wel. In de stromende regen was het in de eerste minuten na rust via Freek Heerkens en Mats Köhlert al dicht bij de gelijkmaker. Tien minuten na rust zagen Max Svensson en Derrick Köhn zichzelf al scoren, maar met dat doelpunt in het hoofd liepen ze elkaar in de weg en was de kans verkeken.

De volgende aanval was het wel raak voor Willem II. Köhn stoomde weer eens mee op aan de linkerkant. De vleugelverdediger kon ver opkomen en probeerde het op het moment dat hij het strafschopgebied indribbelde. Een poging met succes: de schuiver verdween langs goalie Sonny Stevens in het doel: 1-1.

Reddingsboei binnen handbereik

Willem II en Cambuur kregen vervolgens allebei nog wel mogelijkheden op een doelpunt, maar gescoord werd er in het matige duel niet meer. De spanning leek bij Willem II duidelijk in de benen leek te zitten en hoe dichter het bij het laatste fluitsignaal kwam, hoe meer die twijfel zichtbaar werd. Doordrukken voor de winnende goal, met het risico op een tegentreffer, of het punt koesteren. Het werd uiteindelijk een punt, waardoor de Tilburgse ploeg zondag nog altijd als zestiende kan eindigen en met de play-offs een reddingsboei richting handhaving kan pakken. Zelfs de vijftiende plek is nog mogelijk.

In eigen huis moet Willem II zondag zelf winnen van FC Utrecht. Tegelijkertijd zal iedereen met een rood-wit-blauw hart naar de ontwikkelingen bij NEC - Fortuna Sittard en Heracles Almelo - Sparta kijken. Fortuna mag, als het aan Willem II ligt, niet winnen, terwijl Sparta moet verliezen. Bij andere resultaten is degradatie een feit.