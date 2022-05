PSV-coach Schmidt neemt afscheid van Eindhoven met tweede plek

PSV heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Tegen NEC gaven de Eindhovenaren bijna een 3-0 voorsprong uit handen, maar ze waren op tijd wakker waardoor er na negentig minuten een 3-2 eindstand op het scorebord stond. Doordat Ajax won, weet PSV dat het dit seizoen afsluit als de nummer twee van de Eredivisie.

Na 26 minuten was het Ritsu Doan die met een bekeken balletje de score opende. Tien minuten later deed Gutiérrez dat met een kanonskogel. De middenvelder, die de laatste weken noodgedwongen achterin moet voetballen, schoot van grote afstand de bal stijf in de kruising.

Spanning terug

Op de tribunes waren er inmiddels meerdere spreekkoren te horen richting de KNVB in Zeist (dit vanwege onder meer de onterecht toegekende penalty aan Feyenoord, afgelopen zondag). Op het veld werd het alleen maar saaier. NEC nam wat meer het initiatief, maar Yvon Mvogo pakte een paar hele knappe ballen. De doelman lijkt volgend jaar niet meer terug te keren in Eindhoven, al is dat nog niet helemaal uitgesloten.

Wie wel definitief vertrekt is Eran Zahavi. De spits nam afscheid van het Eindhovense publiek door nog één keer te scoren. Hij zorgde voor de 3-0.

Daarna viel PSV in slaap en liet het NEC helemaal terugkomen in de wedstrijd. Mikkel Dueland schudde de ploeg van Schmidt enigszins wakker door de 3-1 binnen te tikken. Twintig minuten voor tijd werd het zelfs 3-2 via een penalty van Jonathan Okita. Ondanks dat de marge minimaal was, kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Focus op augustus

PSV won dan wel de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, maar zag de titel naar Amsterdam gaan. Een schande? Nee, zeker niet. Al zal PSV terugdenken aan veel momenten dit seizoen waarop het kwartje net verkeerd viel of aan de momenten dat er verkeerde keuzes werden gemaakt. De supporters moeten het met plek twee doen en dus de voorrondes Champions League. Die staan begin augustus op de planning.