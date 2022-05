Gakpo baalt stevig van mislopen titel en weet niet wat toekomst brengt

Bij PSV waren ze aangeslagen. Cody Gakpo baalde na afloop nog altijd van het mislopen van de titel. Verder wilde hij nog niet te veel kwijt over zijn toekomst bij PSV. Schmidt feliciteerde Ajax maar gaf aan dat het bij zijn ploeg soms ontbrak aan geluk.

“Het was een mooi gebaar en ik wilde laten zien dat ik het waardeerde. Maar ik twijfel nog over wat ik ga doen”, vertelde de aanvaller na afloop.

Dat PSV bijna een 3-0 voorsprong weggaf in de tweede helft had volgens Gakpo te maken met het feit dat ze de tussenstand bij Ajax te horen kregen. “Dat hakt er wel in. Iedereen was daardoor wel geraakt. Uiteindelijk winnen we gelukkig maar het had invloed op de wedstrijd.”

Roger Schmidt feliciteerde na afloop de Amsterdammers. Hij vond dat ze de terechte kampioen zijn. Al benoemde hij nog wel het gebrek aan geluk bij zijn eigen ploeg. “Ajax staat na 34 speelrondes bovenaan dus zijn ze de terechte nummer één. Wij waren soms ongelukkig maar het is knap dat we het zolang spannend hebben gehouden.”