Trucker zwaargewond na ongeluk op A2, weg na uren weer vrij

De A2 is donderdag ruim zes uur lang dicht geweest vanaf knooppunt Leenderheide. Rond vier uur was de weg weer vrij. Twee vrachtwagens botsten daar op elkaar in de richting van Eindhoven. De chauffeur van een van de trucks zat zwaar bekneld in de cabine, die door de klap kantelde. Nadat hij was bevrijd, werd hij ter plekke behandeld door een traumateam.

Sven de Laet Geschreven door

Het ongeluk gebeurde iets voor half tien ter hoogte van de High Tech Campus. De vrachtwagen zou in volle vaart op de truck voor hem zijn gereden. Door de kracht van die klap, zou zijn cabine volledig van de truck zijn gerukt. De chauffeur van de andere truck werd gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hij zou volgens een 112-correspondent last hebben van zijn nek, maar was wel aanspreekbaar. Een getuige reed op het moment van het ongeluk op de parallelbaan naast de twee vrachtwagens. "Ik zag hoe de voorste vrachtwagen wat afremde. Die andere deed dat niet en reed er vol in. Je zag die cabine volledig in elkaar vouwen en een enorme zwarte rookwolk opstijgen. Het eerste wat ik dacht was: die gaat het niet overleven." Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision