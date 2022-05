Tumor ontdekt bij voetballer Ralf Seuntjens: 'Mijn leven staat op z'n kop'

Ralf Seuntjens uit Breda heeft een tumor en start zo snel mogelijk met een behandeltraject, in Nederland. De 33-jarige oud-voetballer van NAC is teruggekeerd uit Japan, waar hij pas net voetbalde. Waar de tumor zit, is niet bekend.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Seuntjens laat via instagram weten dat het leven van hem en zijn naasten 'volledig op zijn kop is gezet.' Onwerkelijk, zo noemt hij zijn situatie. Hij zal snel een traject starten en wil het verder bij deze reactie laten. De aanvaller maakte een maand geleden pas de overstap van NAC naar het Japanse Imabari. Maar na drie gespeelde wedstrijden zit zijn avontuur in Azië er voorlopig op. De oude club van Seuntjes NAC, heet voluit Noad Advendo Combinatie. NOAD staat voor Nooit Opgeven Altijd Doorzetten. Precies met die woorden steekt de club haar oud-speler dan ook een hart onder de riem op Twitter: “Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten.”