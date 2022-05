Pandjesbazen over opkoopbescherming: 'Huurhuizen zijn ook hard nodig'

Steeds meer gemeenten voeren een opkoopbescherming in om vastgoedbeleggers te weren en op die manier starters een eerlijkere kans te geven op een eigen huis. We vroegen een aantal pandjesbazen uit de top 50 grootste actieve pandjesbazen van Brabant hoe zij aankijken tegen de nieuwe maatregelen. Het is duidelijk dat veel pandjesbazen niet graag uitweiden over hun handelswijze. De meesten die we benaderden, stonden niet te springen voor een gesprek of wilden alleen anoniem praten.

Starters kunnen nauwelijks een huis vinden, terwijl grote vastgoedbeleggers hun bezit maar blijven uitbreiden. Met het invoeren van zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming proberen Brabantse gemeenten de groeiende pandjesbazen te stoppen. Dat roept vragen op: Waar gelden die maatregelen eigenlijk in Brabant? Wie zijn de grootste actieve pandjesbazen van Brabant? En: Krijgen zij hier ook echt last van? Omroep Brabant zocht het voor je uit en brengt een reeks verhalen. Sommige pandjesbazen zijn actief bezig om hun imperium uit te breiden, anderen kopen 'slechts' een paar woningen per jaar en zijn naar eigen zeggen 'helemaal niet zo actief'. Gemeenten die een opkoopbescherming invoeren, doen dit meestal om beleggers en investeerders te weren die de woningen opkopen en verhuren. Als de koper van een huis verplicht is om zelf in het huis te gaan wonen, kunnen pandjesbazen het huis dus niet meer verhuren. Op die manier hopen gemeenten dat starters sneller een woning vinden in de eigen gemeente. Volgens meerdere beleggers heeft de marktwerking een groter effect dan maatregelen als opkoopbescherming. Veel 'kleinere' pandjesbazen zouden al minder kopen, doordat de prijzen zo hoog zijn. "Of ze nu wel of geen opkoopbescherming invoeren. Als je een huis moet kopen boven de drie ton en je kan het verhuren voor 900 euro per maand, dan heb je een rendement van niks. Dat doen beleggers niet." Voor sommigen voelen de maatregelen dan ook als mosterd na de maaltijd, aangezien de afgelopen jaren veel woningen in hoog tempo zijn opgekocht.

Met vastgoedbelegger David Damen, volgens onderzoek van Omroep Brabant nummer drie in de top 50, spraken we uitgebreider. Vroeger werkte de Vughtenaar op diverse deurwaarderskantoren, maar toen hij eenmaal zijn eerste pand aankocht, begon het balletje langzaam te rollen. In de afgelopen 25 jaar heeft hij een liefde ontwikkeld voor vastgoed en nu bezit hij zo'n 70 panden in Brabant, waarvan een groot deel in Den Bosch, zo bleek uit gegevens van het Kadaster. Daarnaast heeft Damen nog een paar honderd adressen op bedrijfsnamen staan. In Den Bosch wordt naar verwachting deze zomer een opkoopbescherming ingevoerd. Wat betekent dit voor Damen? "In de wetenschap dat deze maatregel eraan komt en uitbreiding van mijn vastgoed in Den Bosch op losse schroeven staat, zou ik wel sneller handelen als ik daar nu iets kan kopen. Maar er is heel weinig te koop op het moment en er zijn een heleboel kapers op de kust, dus dat wordt lastig."

Niet alle gemeenten voeren een opkoopbescherming in, waardoor vastgoedbeleggers kunnen uitwijken naar andere gemeenten. Zo ontstaat er mogelijk een waterbedeffect. "Als ik straks in Den Bosch niks meer kan aankopen, dan ga ik inderdaad uitwijken, dat weet ik wel zeker. Dit is mijn vakgebied en als de handel hier stopt, wordt het lastig voor mij", aldus Damen. Volgens Damen kan een opkoopbescherming wel degelijk effect hebben, maar heeft het ook nadelen. "Het gaat er natuurlijk om dat woningen niet snel opgekocht worden door vermogende woningbeleggers en beschikbaar zijn voor starters die graag een woning willen kopen. Maar wanneer je die opkoopbescherming invoert, komen er ook geen huurwoningen meer bij. En er zijn een heleboel mensen die geen koopwoning kunnen betalen en graag in een huurwoning willen wonen. Dus ja, ik vraag me echt af of het zin heeft."

