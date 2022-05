Huizen in 2021 flink overboden, maar woningmarkt komt wat tot bedaren

Koophuizen werden flink overboden in 2021, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Son en Breugel voert de lijst aan; vorig jaar werden huizen in die gemeente voor gemiddeld 8% boven de vraagprijs verkocht. Inmiddels lijkt de rust wat terug te keren op de woningmarkt en dat vinden makelaars niet erg. “Aantal bezichtigingen gehalveerd.”

Vrijwel in de hele provincie is in 2021 overboden op koophuizen. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat er in de gemeenten Bergeijk en Hilvarenbeek met 0.6% is onderboden. Makelaar Collin van Heeswijk van Revast Makelaardij ziet een andere praktijk, geeft hij aan: “Ook in Bergeijk wordt overboden op koophuizen. Hier gebeurt dat weliswaar niet met de percentages zoals we die in de steden zien, maar onderbieden komt maar weinig voor.”

"Overbieden kwam later op gang op het platteland."

In Hilvarenbeek geldt hetzelfde volgens Arno Vogels van Burgers en Van Esch Makelaardij. “In de plattelandsgebieden is het overbieden later op gang gekomen dan in de steden. Dat zou een reden voor de lage percentages kunnen zijn.” Ook sluit de makelaar niet uit dat de hoge huizenprijzen in Hilvarenbeek en Bergeijk een rol spelen. “In Hilvarenbeek koop je niks onder de vier ton. Met hogere huizenprijzen zullen kopers minder snel overbieden”, zegt Vogels. In de regio van Eindhoven is onderbieden een grote uitzondering. “Afgelopen jaar was het een gekkenhuis. Dat was ongezond voor de huizenmarkt”, vertelt Pascal Vlemmix van makelaardij Hypodomus.

"Kennismigranten overspoelen de huizenmarkt."

De huizenmarkt in de brainportregio schoot daarbij uit vergeleken de rest van Brabant. “Kennismigranten overspoelen de huizenmarkt in Eindhoven. Vaak wordt voor de eerste drie maanden huur geregeld door bedrijven, in die tijd kunnen migranten dan sparen. Daarna is kopen financieel aantrekkelijker dan huren, omdat de huurmarkt ook onder druk staat. Wij krijgen veel te maken met kopers uit India en China, waardoor er meer concurrentie is voor starters.” Maar er is goed nieuws: “Sinds een aantal weken is de grote druk eraf op de huizenmarkt. Dat komt onder andere door de stijgende hypotheekrentes. Het is goed dat er wat rust is. De biedingen blijven goed, maar we hoeven nu minder mensen teleur te stellen.”

"Opknaphuizen zijn wél moeilijk te verkopen door de stijgende bouwkosten."

Ook in Tilburg ziet makelaar Thijmen Smits van Allround Makelaardij na een hectisch jaar meer rust. "Naast de stijgende rentes denk ik dat de oorlog in Oekraïne ook voor meer terughoudendheid bij kopers zorgt." Het aantal bezichtigingen daalt flink bij de makelaardij. "De bezichtigingen zijn meer dan gehalveerd. Waar we normaal twintig bezichtigingen hadden voor een huis zijn dat er nu maar vijf. Ondanks dat zit er tussen de geïnteresseerden altijd wel een koper met een fatsoenlijk bod. Opknaphuizen zijn daarentegen wél moeilijk te verkopen door de stijgende bouwkosten." De opknappers en bouwvallen blijven ook in Eindhoven lang leeg staan, onder andere door de woonplicht voor koopwoningen die door de gemeente is ingesteld. "Door de woonplicht kunnen investeerders geen huizen meer opkopen. Dat klinkt mooi om starters meer kansen te geven," vertelt Vlemmix. "Maar starters hebben geen budget om een huis op te knappen. Dat deden de investeerders altijd." De makelaars denken dat de relatieve rust op de huizenmarkt voorlopig blijft. "Tenzij Rusland de strijdbijl begraaft, dat zou voor meer vertrouwen bij kopers kunnen zorgen", voegt Smits toe. Bekijk hier hoe er afgelopen jaar in jouw gemeente is geboden op koophuizen.

