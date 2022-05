Jamy (10) redde zijn vriendje uit het water en daarom krijgt hij een lintje

De tienjarige Jamy Schuurmans uit Helvoirt vindt zichzelf geen held, maar is dat wel. Zeker in de ogen van zijn boezemvriend Xander. Die zakte in de wintermaanden door het ijs en ging in een diepe sloot kopje onder. Jamy bedacht zich geen moment en kwam in actie. Daarom kreeg hij deze week van de burgemeester van Vught een jeugdlintje.

Jamy kan het zich nog goed voor de geest halen wat er gebeurde: “We waren achter het huis van Xander aan het spelen op het gras. Naast dat gras was een diepe sloot. Mijn vriend gleed toen uit en viel op het ijs en zakte daar toen doorheen.”

"Eerst lukte het niet, maar uiteindelijk kreeg ik hem er toch uit.”

De sloot was zo diep dat Xander niet kon staan en er dus ook niet uit kon komen. “Hij zei: 'haal m'n moeder, haal m'n moeder'. Ik zei toen: 'nee, want dalijk ga je kopje onder.'” Het lukte hem om de veel grotere Xander zélf uit het water te trekken. “Ik ging op mijn buik liggen en stak m'n hand uit. Eerst lukte het niet, maar uiteindelijk kreeg ik hem er toch uit.” Met de tranen over de wangen renden de jongens naar huis. De moeder van Xander zette de jongens onder de douche om op te warmen. “Gelukkig had Xander de laarzen van zijn broer aan, maar die stinken nog steeds", lacht Jamy daar nu om. Na zo'n heldenactie groei je natuurlijk meer naar elkaar toe. “We zijn nog steeds vrienden, maar we zitten niet meer in dezelfde klas.” Het teken van echte vriendschap voor een tienjarige. Zijn moeder had in eerste instantie niet echt meekregen wat er gebeurd was. “Hij vertelde wel dat Xander in het water was gevallen, maar verder eingelijk helemaal niet zo denderend. Tot hij er later op terugkwam en ik erachter kwam hoe heftig het eigenlijk was", vertelt Jamy's moeder Amy.

