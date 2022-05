Van de aux kabel op een feestje naar draaien op festivals: dit duo doet het

Het DJ-duo Roodriks kan na twee jaar corona eindelijk doen wat het al jaren wil: iedereen kennis laten maken met Afrikaanse Elektronische muziek. En dat op podia als de Zwarte Cross en Spoorpark Live. “Dit hadden we nooit durven dromen.”

Thijs den Ouden Geschreven door

Dion Hendriks en Gijs Roozen, die samen het duo vormen, kwamen de muziek tegen in een van hun wekelijkse zoektochten. “We zijn altijd opzoek naar nieuwe muziek. Toen we dit tegenkwamen waren we meteen verkocht. In een week tijd hadden we een afspeellijst met meer dan honderd nummers", vertelt Dion. Gijs vult aan: “We vonden de muziek zo vet dat we op ieder feestje de aux kabel claimde om die muziek aan te kunnen zetten. Iedereen reageerde daar zo enthousiast op, maar echt niemand kende de muziek. Daarom zeiden we tegen elkaar: Dit moeten we gaan draaien."

"We konden alleen nog niet draaien."

De heren hadden alleen wel één probleem: ze konden helemaal niet draaien. “We hebben toen een vriend van ons gevraagd of hij ons les kon geven. Hij vertelde ons dat deze muziek heel complex is. Eigenlijk te lastig is om mee te beginnen", zegt Dion lachend, nu hij terugdenkt aan dat moment. Er moest veel geoefend worden, maar tijd had het duo eigenlijk niet. “Op een feestje was er iemand naar mij toegekomen met de vraag of we dit konden draaien op een feestje van haar. Ik heb toen ja gezegd. We konden alleen nog niet draaien. Dat feestje was twee maanden later al", vertelt Gijs.

"We zijn wel bezig met nieuwe muziek.”

"Wat ons echt onderscheid van andere DJ's is dat wij muziek draaien uit allerlei verschillende landen en daardoor ook verschillende stijlen. Zo draaien we muziek uit onderandere Angola, Zuid-Afrika en Tanzania. Daarnaast speel ik ook live mee op percussie. Daar krigjen we ook altijd goede reacties op", vertelt Dion. Daarnaast hebben de heren ook zelf drie nummers gemaakt. “We draaien die nummers eigenlijk te weinig. We willen in de toekomst wel meer muziek maken. Het produceren kost alleen heel veel tijd. We zijn wel bezig met nieuwe muziek.”

Wachten op privacy instellingen...