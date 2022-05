Michael van Gerwen plaatst zich voor Final Four van de Premier League

Michael van Gerwen is zeker van deelname aan de Final Four in Berlijn, de finale van de Premier League Darts. Donderdagavond verloor hij in finale van de veertiende speelronde van Gerwyn Price. Maar met zijn zege op Peter Wright in de eerste ronde verzekerde hij zich al van een plek bij de eerste vier op de ranglijst en het bijbehorende ticket voor de finale op maandag 13 juni.

Fabian Eijkhout Geschreven door

De finale vloog alle kanten op. Van Gerwen kwam op een 4-2 voorsprong, maar zag Price vervolgens met drie gewonnen legs op rij de voorsprong pakken. Vervolgens maakte Van Gerwen indruk door er met twee keer dubbel negentien toch nog een beslissende leg uit te slepen. Daarin was zijn tegenstander uit Wales echter de sterkste, waardoor Mighty Mike voor de tweede week op rij een finale van een Premier League-speelronde verloor.

Wachten op privacy instellingen...

Van Gerwen baalde na afloop flink van de nederlaag tegen Price. Vooral van de vier missers op dubbel twaalf, waardoor het geen 5-3 maar 4-4 werd. "Als iemand me overklast heb ik daar vrede mee. Maar dit doet zoveel pijn, het is helemaal niet nodig. Wedstrijden als deze zijn altijd zuur. Ik ben de man in vorm, dan wil je deze wedstrijd eruit slepen ook", zei hij voor de camera van ViaPlay. Final Four

Van Gerwen pakte met het bereiken van de finale weer drie punten, waardoor hij sowieso bij de eerste vier eindigt op de ranglijst van de Premier League. Op dit moment staat hij nog tweede, achter Jonny Clayton. Wie met Van Gerwen en Clayton op 13 juni in Berlijn gaat strijden om de Premier League-winst moet de komende twee weken duidelijk worden. Price kan door de dagzege ook nog altijd een ticket voor de Final Four bemachtigen. Van Gerwen is daar niet mee bezig. "Ik ben gekwalificeerd, daar gaat het om. Wie er nog bijkomt, dat zien we wel.” Weg naar finale

Van Gerwen plaatste zich voor de finale door Peter Wright en Michael Smith te verslaan, in twee totaal verschillende wedstrijden. In de eerste wedstrijd was hij veel te sterk voor Wright. De Schot kwam geen moment in de wedstrijd, dat kwam mede door de uitstekend gooiende Van Gerwen: 6-1. De halve finale werd een echte wedstrijd. Al snel keek Van Gerwen tegen een 4-1 achterstand aan. Smith leek op weg naar de winst, maar Mighty Mike knokte zich terug in de wedstrijd. Met vier gewonnen legs op rij wist hij de wedstrijd helemaal om te draaien. Het draaide uiteindelijk uit op een zinderende en beslissende elfde leg, die Van Gerwen op zijn naam wist te schrijven.