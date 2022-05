Blindenelftal PSV traint in stadion: 'Rode en gele kaarten zien wij niet'

Een team met allemaal spelers die niets zien, op de keeper na: PSV is er dit jaar mee gestart. Als er voetballers op het veld staan die nog wel een beetje zicht hebben, moeten die een blinderende bril op. Donderdagavond trainde het elftal voor het eerst in het stadion. PSV hoopt dat er meer clubs volgen en dat er een competitie kan komen.

Arno (38) Jansen uit Eindhoven zit in het team. Hij is de oudste. “Alles gaat op geluid. In de bal zit een belletje. Er moet niet gejuicht worden. Je kunt het vergelijken met biljarten. Daar wordt ook niet gesproken. Het veld is ook kleiner en we spelen vijf tegen vijf.”

In het blindenvoetbal gelden dezelfde regels als in het gewone voetbal. De keepers hebben geen visuele beperking. Ze coachen ook hun medespelers. Daarnaast staat er bij elke goal een assistent-trainer die met een stokje tegen de goal tikt. "Zo weet je waar je naartoe moet lopen," zegt Arno. Hij kan nog voor vijf procent zien. Daarom moet hij een bril op zodat hij volledig geblindeerd is.

Deze avond zouden ze eigenlijk spelen tegen het blindenteam uit Amsterdam. Dat gaat niet door. Arno: “Die hadden daar iets anders te doen. Ze zijn niet op komen dagen. We hebben er al ooit tegen gespeeld en toen wonnen we.”

Een keer per week traint het blindenteam dat met name uit jongens en meiden bestaat. Vanuit allerlei plekken uit Nederland worden de spelers naar de trainingslocatie in Schijndel gebracht. De training in het stadion is wel wat anders dan ze gewend zijn. “Bij het over en weer schieten is het heel moeilijk om te oriënteren naar wie ik ‘m moet schieten. Normaal staan we op een veld buiten waar het stiller is.”