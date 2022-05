Verbrand lichaam van vrouw gevonden in achtertuin van huis in Tilburg

In de achtertuin van een huis aan de Gabardinestraat in Tilburg is een verbrand lichaam gevonden. Het gaat vermoedelijk om een vrouw. De politie houdt alle scenario’s open en onderzoekt wat er is gebeurd.

De melding kwam vrijdagochtend binnen rond tien over half negen. Het verkoolde lichaam zou er al enkele uren liggen. “We denken dat het zich vannacht heeft afgespeeld”, zegt een politiewoordvoerder. De man die in het huis woont is naar het politiebureau gebracht. “Er gaan verhalen rond in de buurt, maar hij is vooralsnog geen verdachte”, benadrukt de politie. “De man moet sowieso gehoord worden.” Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen naar de Gabardinestraat. De technische recherche doet onderzoek in de achtertuin. LEES OOK: Verbrande vrouw in achtertuin schokt buurt: 'Zo vreselijk dit'

De straat is afgezet (foto: Toby de Kort/SQ Vision).