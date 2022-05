Vincent Janssen verrassende naam in voorselectie Oranje

Vincent Janssen is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De 27-jarige spits speelde in oktober 2017 zijn laatste interland. Bondscoach Louis van Gaal heeft de Ossenaar opgenomen in de voorlopige selectie die volgende maand wedstrijden gaat spelen in de Nations League.

Luuk van Grinsven Geschreven door

De oproep van de spits van het Mexicaanse Monterrey is verrassend. Dit seizoen scoorde Janssen drie goals in achtentwintig wedstrijden. Later zal bekend worden of de Ossenaar een definitieve oproep krijgt voor de wedstrijden tegen België, Polen en Wales (twee keer). De Mexicaanse krant Marca was onlangs niet heel lovend over de prestaties van Janssen. De krant schreef: ''Vincent Janssen tiene la peor racha de un delantero de Rayados ¡Más de mil minutos sin gol!' Vrij vertaald staat er dat hij bezig is aan een slechte reeks met meer dan 1000 minuten zonder doelpunt. Andere Brabanders

Verder zijn er nog vier Brabanders opgenomen in de voorselectie. Virgil van Dijk uit Breda, Ossenaar Arnaut Danjuma. Ook Eindhovenaren Cody Gakpo en Jordan Teze zitten in de voorlopige selectie. PSV'er Joël Drommel, die sinds kort reservekeeper is bij de Eindhovenaren, zit dit keer niet bij de selectie.