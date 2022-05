Kermis in Hapert wordt gescheiden van de horeca, inwoners niet blij

De gemeente Bladel gaat kermissen voortaan organiseren buiten het centrum van de dorpen, verder van de horeca vandaan . Dat gebeurt komende editie voor het eerst in Hapert. Reden? De veiligheid, Bladel rekent zo op minder incidenten. Inwoners zien het niet zitten: "Welke drol verzint zoiets?"

De kermissen in Bladel en Casteren zijn afgelopen twee jaar al verplaatst naar een plek buiten het centrum. Dat leverde volgens de gemeente 'positieve ervaringen' op. Komende twee edities wordt de kermis in Hapert daarom ook gescheiden van de horeca, bij wijze van proef.

"Beste Gemeente Bladel, ik ben benieuwd naar de positieve ervaringen en door welke personen, organisaties deze zijn afgegeven. Een kermis is een 'dorpsfeest' en de meest logische locatie is in het centrum", schrijft Nicolay op zijn beurt. En Toine: "Ik ben benieuwd wie hier onderzoek naar gedaan heeft."

Zo kunnen mensen zich niet voorstellen dat het gezelliger is als de kermis niet meer in het centrum staat. "Welke positieve ervaringen? Hoor er alleen maar negatieve woorden over! Welke drol verzint zoiets? Kermis hoort op het dorpsplein te zijn, waar de gezelligheid van de kroeg ook is", schrijft Richard.

Inwoners van Hapert zijn hier allerminst blij mee. Op social media regent het klachten. Sterker nog: er is geen enkele positieve reactie te lezen. "Makkelijk bedacht zo achter een bureau", vindt Anita.

Monique vindt het vooral erg tegenover de horecazaken. "Zo jammer dit. Zo is het weer een klap in het gezicht voor de Bladelse horeca, die het de laatste jaren flink voor de kiezen heeft gehad."

Miranda stelt zelfs dat ze niet meer met haar gezin komt zwieren en zwaaien op de kermis. "Wij zaten altijd iedere avond op het terras, gezellig met de kermis sfeer. De kinderen konden dan rondlopen op de kermis, terwijl wij dus in de buurt waren. Einde kermis dus voor ons!!"

Daar sluit Hellen zich bij aan: "Super onpraktisch voor mensen met kinderen in de basisschool leeftijd." Angelique vindt het ook al niks: "De Gemeente Bladel maakt de sfeer kapot." En bij Ilse tenslotte, is enthousiasme ook ver te zoeken: "Bij de kroegen op de markt is juist de sfeer. Niet dit."

Maar alle negatieve reacties ten spijt, de kermis in Hapert staat 18 tot en met 21 juni op het grasveld bij de molen van het dorp, zo'n vijfhonderd meter van de oorspronkelijke locatie vandaan. "Het scheiden van de horeca en kermis zorgde er in de andere dorpen voor dat de kermis gezelliger werd en dat er geen incidenten meer waren", is de redenering van de gemeente.

In Netersel en Hoogeloon staan de kermissen ook niet in de buurt van de horeca, dat was eerder ook al zo.