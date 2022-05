Alles geoorloofd voor NAC bij ADO: 'We moeten een kutploeg zijn'

Het is zaterdag alles of niets voor NAC. In de eerste ronde van de play-offs staat de druk er vol op. Na de nederlaag dinsdagavond in eigen huis tegen ADO, moet de Bredase club nu winnen bij de Hagenezen. Volgens trainer Edwin de Graaf is alles geoorloofd om daar de overwinning te pakken.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

NAC moet in de returnwedstrijd in Den Haag een 2-1 achterstand goedmaken. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de Bredanaars volgens De Graaf leren van de heenwedstrijd. “We hebben niks meer te verliezen. We zullen volle bak moeten gaan. In Breda vond ik ADO veel volwassener dan ons. Dat kan niet en dus eis ik van mijn jongens ook dat ze alles uit de kast halen om de overwinning te pakken.”

"We moeten een kutploeg zijn"

De trainer vervolgt zijn verhaal: “Ik wil dat we daar oorlog gaan maken. We moeten een kutploeg zijn. Alles is geoorloofd om de volgende ronde te bereiken.” Maar NAC heeft dit jaar een vrij jonge en onervaren ploeg. Kan van zijn spelers verwacht worden dat ze meer volwassen spelen? “We hebben ook genoeg jongens met ervaring. Mario Bilate en Danny Bakker kunnen bijvoorbeeld heel gemeen spelen. Dat zullen we nodig hebben. Bakker zelf moet lachen wanneer hij hoort dat zijn trainer hem een gemene speler noemt. “Is dat zo?”, antwoordt de verdediger onschuldig. Om daarna toe te geven dat zijn trainer wel een beetje gelijk heeft. “Ik kan wel gemeen zijn. Ik zoek altijd de duels op. Ik zal geen doodschop verkopen, maar we moeten wel slimmer zijn dan afgelopen dinsdag. Hopelijk komen we snel op voorsprong en kunnen wij ook het spel gaan ontregelen.”

"Wij als team geloven nog heilig in promotie"