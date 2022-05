Illegale mini-camping met daklozen mag voorlopig blijven

Ruim tien verschillende tenten staan er, aan de waterkant van de Dommel vlakbij de Karpendonkse Plas in Eindhoven. Een handje vol daklozen uit binnen- en buitenland woont hier illegaal, maar de gemeente gaat voorlopig niet handhaven. Volgens hen is het een complexe situatie en vraagt het om een zorgvuldige aanpak.

Onder een kleine partytent wordt druk gekookt en geroerd in een aantal pannen. Het is etenstijd. Een van de bewoners: “Ik wil geen dak boven mijn hoofd, daar kan ik niet tegen. Een opvang is niet creatief en een bankje is niet zo gezellig. Een paar dagen geleden kwam ik per toeval op deze plek en ik vind er wel een fijne sfeer hangen.”

Een andere bewoonster van Poolse afkomst geeft aan: “Bij de opvang aan de Kanaaldijk-Zuid kunnen we niet terecht en een eigen dak kunnen wij niet betalen. Vanaf volgende week heb ik werk, dan hoop ik te kunnen sparen voor een eigen plekje. Tot die tijd zitten wij hier.”

De bewoners geven aan dat het meestal een vreedzame plek is. “Laatst was er een tent in de brand gestoken en was er wat ruzie, maar dit is echt een incident. Het is eigenlijk wel heel gezellig en er hangt een goede sfeer.”

Tot er een oplossing is, komen er wel regelmatig handhavers en zorgverleners een kijkje nemen.