Rellende PSV-hooligans vallen 'uit het niets' NEC-aanhangers aan

Een groep NEC-aanhangers is woensdagavond na afloop van de wedstrijd PSV-NEC (3-2) aangevallen door een groep PSV-supporters. Dat gebeurde in parkeergarage 'Om de Hoek' op loopafstand van het stadion. Volgens een politiewoordvoerder kwam de aanval van de Eindhovense hooligans 'volledig uit het niets'. Uit de informatie die politie heeft is er niemand gewond geraakt. Ook is er uit Nijmeegse hoek nog geen aangifte van mishandeling gedaan.

De aanval van de Eindhovense hooligans is gefilmd en is te zien op de website van Dumpert. Op de beelden is te zien dat de Nijmeegse supporters in alle rust in groepjes naar de parkeergarage wandelen. De groep werd begeleid door enkele agenten en een paar agenten op de fiets. Bij de parkeergarage gaat het mis. Uit het niets duiken ineens vijftien tot twintig hooligans op. Hun gezichten gaan schuil achter capuchons. Al roepend en schreeuwend wordt een deel van de Nijmeegse aanhang aangevallen. Er zouden links en rechts rake klappen zijn uitgedeeld. Geen aanwijzingen

"De aanwezige agenten hebben direct extra eenheden opgeroepen. Maar toen die bij de garage aankwamen waren de relschoppers al verdwenen." In de video is horen dat de vluchtende relschoppers 'Eindhoven hooligans' riepen. Volgens de politiewoordvoerder waren er rondom de wedstrijden geen aanwijzingen voor ongeregeldheden. "Het was een rustige sfeer en de aanleiding is volledig onduidelijk."