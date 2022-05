FC Eindhoven is met winst tegen De Graafschap stap dichterbij promotie

FC Eindhoven beleefde vrijdag in eigen huis tegen De Graafschap een fantastische avond. In een uitverkocht Jan Louwers Stadion won de ploeg met 3-1 van De Graafschap. Door die zege gaat het droomseizoen van de ploeg van Rob Penders nog even verder, volgende week speelt ze de halve finale in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Het zonnetje en de massaal aanwezige supporters zorgden voor aanvang van de wedstrijd al voor een heerlijke sfeer. En die werd heel snel alleen maar beter. Na een klein half uur spelen rolde het 'tien, tien, tien' van de tribune. Het gebeurde met een knipoog, maar met drie gescoorde doelpunten in dertig minuten kwam het ook niet helemaal uit het niets.

Na tien minuten was het Justin Ogenia die de score opende. De vleugelverdediger stond pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij FC Eindhoven. Lang was hij uitgeschakeld door een kruisbandblessure. Nu moest hij de geblesseerde Jasper Dahlhaus vervangen. Dat was vooraf een domper voor de thuisploeg, omdat Dahlhaus als opkomende back van grote waarde is geweest dit seizoen. Ogenia liet echter al snel zien ook belangrijk te kunnen zijn, door van afstand de bal in de lange hoek te schieten en zo de 1-0 op het scorebord te zetten.

Vijf minuten later stond het alweer gelijk, doelman Nigel Bertrams was kansloop op een bekeken schot van Mees Kaandorp. Zo was de uitslag die maandag na negentig minuten op het scorebord stond al snel bereikt.

Twee keer raak

FC Eindhoven maakte in de eerste helft vervolgens in twee minuten tijd het verschil. Eerst was het smaakmaker Charles-Andreas Brym die een goede voorzet van Collin Seedorf in alle vrijheid tegen de touwen kon werken. Daarna was het Joey Sleegers, de belangrijkste schakel in de Eindhovense formatie dit seizoen, die een lange solo met een fijn wippertje in het doel wist te bekronen: 3-1.