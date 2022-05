Politie zoekt bestuurder die jongetje meenam in witte bestelbus

De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte bestelbus. De bestuurder zou woensdagmiddag in Someren een 6-jarige jongen korte tijd hebben meegenomen in zijn bestelbus. Daarna is de jongen weer uit de bus gelaten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen.

Ook vraagt ze de bestuurder van de bestelbus om zich te melden. De politie heeft nog geen aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gepleegd. De jongen fietste woensdagmiddag rond kwart voor vier op de Kruisbaan in Someren. Daar werd hij aangesproken door een man in een witte bestelbus. Die vroeg de jongen om hulp bij het uitladen van zijn bus. Daarna nodigde hij de jongen met fiets uit in de bus. Vervolgens hebben ze enkele minuten rond gereden waarna het kind op de Nederweertseweg weer uit de bus is gelaten. Vermoedelijk heeft de bus over de Hugterweg, Hugten en de Koenraadweg gereden. Wat er precies in het busje is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Toch wil de politie in contact komen met de betreffende chauffeur. Mensen die iets hebben gezien van het voorval kunnen zich melden bij de politie. Ook camerabeelden en dashcambeelden zijn welkom bij de politie. De witte bestelbus is vermoedelijk een Volkswagen Transporter (verlengd model), met geblindeerde ramen en met 5-spaaks velgen. Mensen die deze bus hebben gezien, voor of na het incident, kunnen dat bij de politie melden.