Deze bungalow staat verscholen tussen het groen én middenin bewoonde wereld

Ronny en Freddie Mozer verkopen noodgedwongen de bungalow waar zij al 46 jaar lang met veel plezier wonen. Het echtpaar kocht het huis al voor het klaar was, en kon dus zelf een stempel drukken. Zo kwamen er een zitkuil en open keuken. Daarnaast is de grote, groene tuin een belangrijke plek voor het stel. "Middenin de bewoonde wereld maar toch afgesloten."

Evie Hendriks Geschreven door

Bijna 50 jaar wonen Ronny en Freddie in een semi-bungalow op een woonerf aan de Kennedylaan in Goirle. Met veel plezier wonen zij in het huis, eerst samen met hun kinderen maar die zijn inmiddels volwassen en de deur uit. "Mijn man Freddie is niet meer zo mobiel waardoor de verschillende hoogtes in het huis een probleem zijn. We moeten helaas weg want anders hadden we hier nog jaren willen wonen", vertelt Ronny.

Vanwege de zitkuil heeft het huis verschillende hoogtes (foto: Dassen Garantiemakelaars).

De hoogtes zijn typerend voor de bungalow, die in het midden van de woonkamer een zitkuil mét open haard heeft. De witte tegels lopen over in een grote, zwarte bank die richting de tv staat maar ook richting de schuifdeuren die toegang geven tot de grote tuin. "Het voelt net alsof je op vakantie bent als je 's ochtends de deuren open zet en de tuin inloopt."

De zitkuil in de woonkamer (foto: Dassen Garantiemakelaars).

De tuin is een plek waar het echtpaar veel uurtjes doorbrengt. "Je zit heerlijk in het groen waardoor je het gevoel hebt dat je in het bos zit. Zo zit je middenin de bewoonde wereld maar ben je toch lekker afgesloten van het woonerf", vertelt ze. "Het is ook altijd zonnig in de tuin behalve op het terras waar de eettafel staat."

De grote tuin (foto: Dassen Garantiemakelaars).

Het terras in de tuin (foto: Dassen Garantiemakelaars).

Naast de zitkuil in de woonkamer zit een ruime open keuken met in het midden een ronde tafel. Net zoals de rest van het huis is de keuken met donkere kleuren strak afgewerkt en dat is typerend voor de stijl van de bewoners. "In de basis hebben we een strak huis met weinig kleur. Ik vind het mooi om kleuren toe te voegen in de accessiores. Zo koop ik ieder jaar kussenhoezen in een andere kleur."

De strakke keuken (foto: Dassen Garantiemakelaars).

Wat nog meer typerend is voor het interieur van Ronny en Freddie zijn de kunstwerken die op verschillende plekken in het huis hangen. "We houden ervan om musea te bezoeken." Verder is de vele ruimte een kenmerkende factor in de bungalow.

Er hangt veel kunst aan de muren (foto: Dassen Garantiemakelaars).

"Ik hou er niet van als dingen dicht op elkaar staan", vertelt Ronny. En dat is terug te zien aan de ruime badkamer die met een glazen deur verbonden is aan de slaapkamer. De tegels van de badkamer en de wc hebben een drukke print. "Wij hebben het huis ingericht zoals dat toendertijd in was en dat vinden wij nog steeds heel mooi."

De badkamer en wc hebben een drukke print (foto: Dassen Garantiemakelaars).

Met een glazen deur is de badkamer verboden met de slaapkamer (foto: Dassen Garantiemakelaars).

Verder hebben Ronny en Freddie kantoorruimte gemaakt in leegstaande kamers in het huis. Er is een mogelijkheid om alleen op de begane grond te wonen, maar boven zitten ook slaapkamers.

Een kantoorruimte in het huis (foto: Dassen Garantiemakelaars).