Actie Eindhoven Airport: 'Vluchten kan niet meer, stop het vliegverkeer'

Actievoerders op het plein voor Eindhoven Airport (foto: Imke van de Laar) De actievoerders houden tien minuten stilte Actievoerders met spandoeken bij Eindhoven Airport (foto: Imke van de Laar) Er waren meer vakantiegangers dan actievoerders bij Eindhoven Airport (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/4 Actievoerders op het plein voor Eindhoven Airport (foto: Imke van de Laar)

Enkele tientallen mensen voerden zaterdag actie bij Eindhoven Airport. Ze willen dat er minder gevlogen wordt, om zo de vervuiling en overlast van het vliegverkeer te verminderen. Het aantal mensen met spandoeken stond in schril contrast met het aantal mensen dat juist in of uit een vliegtuig stapte.

Imke van de Laar Geschreven door

Gewapend met spandoeken stonden de actievoerders op het plein voor Eindhoven Airport. 'Spaar de aarde' en 'vluchten kan niet meer, stop het vliegverkeer' stond erop te lezen. Een van de actievoerders is Jonas Roothans van de Partij voor de Dieren. "We willen mensen laten zien dat er kritiek is op de luchtvaart. We willen dat er in Nederland veel minder gevlogen gaat worden."

"Maak vliegen duurder en stel beperkingen. Want we moeten minder vliegen."

De actie was niet alleen in Eindhoven, maar ook op vliegvelden in Rotterdam, Maastricht, Lelystad, Groningen en op Schiphol. Op Schiphol lieten een paar honderd actievoerders van zich horen, maar zo druk was het in Eindhoven niet. Enkele tientallen actievoerders bevolkten het plein. Wél waren er veel vakantiegangers op de been, die liepen af en aan met rolkoffertjes. "Het is inderdaad helaas vooral druk met passagiers," concludeert ook Roothans. "Ik geef ze eigenlijk geen ongelijk, gezien de lage kosten van een vliegticket. Ons protest is ook niet aan hen gericht. Maar we willen wel mensen motiveren om een andere keuze te maken voor hun vakantie. Onze oproep is vooral gericht aan de overheid. Maak vliegen duurder en stel beperkingen. Want we moeten minder vliegen."

"Mensen hebben behoefte aan mobiliteit. Dat gum je niet meer uit. Maar het moet wel duurzamer."