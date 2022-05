Hockeysters Den Bosch plaatsen zich voor de finale om het kampioenschap

HC Den Bosch heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs in de hoofdklasse van het dameshockey. Donderdagavond wonnen de hockeysters al in een lastige uitwedstrijd van HDM (0-2), zaterdagmiddag maakten ze het in een wederom spannende pot af. In eigen huis wonnen de hockeysters van Den Bosch met 1-0.

Voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag, wist de recordkampioen uit Den Bosch dat het aan een overwinning genoeg zou hebben om zich te plaatsen voor de finaleronde van de play-offs. Toch duurde het lang voor het kwartje de goede kant op viel. Aan het begin van het vierde kwart was er nog altijd niet gescoord, net zoals eerder deze week in de eerste ontmoeting in Den Haag al het geval was.

Strafbal in extremis

Maar in de slotminuut bracht een strafbal voor HC Den Bosch daar verandering in. Frédérique Matla ging achter de bal staan, bleef ijskoud en pushte de bevrijdende treffer binnen. Voor HDM was de resterende tijd te kort om nog iets terug te doen.

Met twee overwinningen op zak, is halve finale ook direct beslist. In de strijd om de 21e landstitel moet HC Den Bosch het nu opnemen tegen Amsterdam of SCHC. Zij maken zondag in een beslissende wedstrijd uit wie de finalist wordt.