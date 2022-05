NAC kan promotie vergeten na pijnlijk verlies tegen ADO

NAC is uitgeschakeld in de play-offs. Tegen ADO hadden de Bredanaars het betere van het spel maar ging het toch met 2-1 onderuit. Door de nederlaag wacht nog minimaal één seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Spanning De nacompetitie staat vaak garant voor spanning en spektakel. Het stukje spektakel ontbrak in Den Haag, maar de spanning was om te snijden. NAC was de betere ploeg, zonder geweldig te voetballen. Het speelde opportunistisch en dat leidde tot dreigende momenten voor het doel.

Mario Bilate was tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer. Zijn eerste inzet belandde op de lat. Zijn tweede kans werd knap gepakt door de ADO-goalie. Het liet zien dat NAC zeker niet kansloos was om de volgende ronde van de play-offs te bereiken.

Voetballend was het allemaal niet denderend. Spannend was het wel in Den Haag. Na de 2-1 nederlaag moest NAC komen. Zonder dat het al echt grote risico’s nam kreeg het wel de beste kansen in de Hofstad.

Waar het wachten leek op de 0-1, viel de bal aan de andere kant wel binnen. NAC gaf veel ruimtes weg achterin en daar profiteerde Amar Catic van. De aanvaller kwam er op snelheid uit en wilde de bal voorzetten. Onfortuinlijk viel de bal via Dion Malone tergend langzaam in het eigen doel. Het seizoen van de Bredanaars in een notendop.

Seizoen in een notendop Bij NAC ging met nog een kwart wedstrijd te spelen Moise Adilehou in de spits staan. De boomlange verdediger zorgde voor onrust voor de goal van de Hagenezen. De Bredanaars, die absoluut een doelpunt verdienden, schoten voor de tweede keer in de wedstrijd op de lat. Dit keer was het invaller Ezechiel Banzuzi die ongelukkig was.

Geen promotie

De wedstrijd was eigenlijk al beslist, maar een kleine vijf minuten later viel ook nog de 2-0. In de blessuretijd was het nog wel Banzuzi met een doelpunt voor de bezoekers. Maar spannend werd het niet meer in Den Haag. ADO was dodelijk effectief en mag zich op gaan maken voor een wedstrijd tegen een andere Brabantse club: FC Eindhoven.

Voor NAC wacht nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Na een jaar vol onrust is promotie nooit realistisch geweest. Toch was de nederlaag in Den Haag pijnlijk. NAC verdiende meer op basis van deze 90 minuten. Maar op basis van het gehele seizoen eigenlijk niks.

Het is voor de trouwe aanhang te hopen dat er komend jaar wat meer rust is rondom de club dan wel mee kan doen om de bovenste plekken.