Teleurstelling bij NAC na uitschakeling: ‘Typerend voor dit seizoen’

Het was geen gezellige ronde langs de pers voor Edwin de Graaf en Nick Olij. De trainer en aanvoerder waren allebei uiteraard teleurgesteld na de uitschakeling in de play-offs. In een wedstrijd waarin NAC de overwinning verdiende ging het in het laatste kwartier toch fout. Het was volgens beiden typerend voor het onrustige seizoen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

De trainer kon zijn ploeg maar weinig dingen verwijten na afloop. “We hebben vandaag er alles aan gedaan om een overwinning te behalen. We waren de betere ploeg en kregen genoeg mogelijkheden. Op een gegeven moment moeten we veel risico’s nemen door het verlies in Breda. Als je dan de tegengoal ziet is dat typerend voor dit seizoen.” Want een knullig eigen doelpunt zorgde ervoor dat de wedstrijd beslist was. Doelman Nick Olij sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. “Die eerste goal vat precies ons seizoen samen. Het zat er uiteindelijk niet in. We kunnen onszelf vandaag weinig kwalijk nemen.”

"Dit komt wel even binnen"

Na wederom een onrustig jaar heeft promotie er eigenlijk nooit ingezeten. Al willen beide heren daar niet aan toegeven. Vooral bij Edwin de Graaf kwam de nederlaag in Den Haag nog hard aan. “Dit komt wel even binnen. Vooral door de manier waarop. Ik was echt overtuigd van het feit dat we hier konden winnen. Gezien het spelbeeld was dat ook terecht geweest.” Maar terugdenkend aan het seizoen geeft De Graaf toe dat het een emotionele achtbaan is geweest, ook voor hem persoonlijk. “Je begint aan je eerste klus als hoofdtrainer. Maar er vertrekken gedurende het jaar spelers, je wordt zelf ziek, de club gaat in de verkoop en je verliest in de eerste ronde van de play-offs. Het was een onrustig en pittig seizoen.”

"Hopelijk komt er binnenkort meer duidelijkheid"

De trainer is inmiddels genezen van een Tumor en wacht af wat de toekomst brengt. De club wordt een dezer dagen definitief overgenomen, maar of De Graaf ook volgend seizoen trainer is weet hij niet. “We gaan zien wat de toekomst brengt. De club is tevreden maar ik heb nog niks concreets gehoord. Hopelijk komt er binnenkort meer duidelijkheid.” Wie wel duidelijk is over zijn toekomst is Nick Olij. De doelman geeft aan te gaan vertrekken. Hij won afgelopen week nog de prijs voor beste doelman in de Keuken Kampioen Divisie en gaat een stap maken. Waarheen is nog niet bekend.