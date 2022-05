Bossche basketballers Heroes op weg naar 17e landstitel

Na een ware thriller tegen Donar hebben de basketballers van Heroes zich geplaatst voor de finale om het kampioenschap van Nederland. In de Maaspoort werd het 81-72 voor de Bossche basketballers. In de finale die zaterdag begint staat Heroes tegenover titelverdediger Leiden.

Het was de derde wedstrijd deze week in de best-of-fiveserie. Den Bosch had de eerste twee duels gewonnen op basis van een strakke verdediging (77-65 en 73-67).

Maxhuni was voor Den Bosch topscorer met 17 punten, Den Bosch had vijf spelers met 13 of meer punten.

Na de rust kwamen de Groningers al snel dichtbij en een marge van drie of vier punten bleef de hele tweede helft staan. Een driepunter van Shane Hammink een minuut voor het einde (74-66) bleek uiteindelijk beslissend. Uitblinker Hammink was na afloop blij en nuchter over de serie tegen Donar. "Wij waren gewoon beter. Ik ben blij dat we naar de finale zijn."

Heroes maakte er in de goed gevulde Maaspoort tegen de Groningers een ouderwetse nagelbijter van. Het eerste kwart was voor Donar (14-20). In het tweede bedrijf draaide Heroes de verhoudingen om. Onder aanvoering van de Amerikaan Clay Mounce, die dit kwart maar liefst 15 punten scoorde, werd een achterstand omgezet in een ruime voorsprong bij rust (44-34).

Recordkampioen

Voor Den Bosch, dat met 16 kampioenschappen recordhouder is in Nederland, wordt het de 28e keer dat de ploeg in de finale om het kampioenschap staat. De laatste titel dateert alweer van 2015. Vorig jaar speelde Heroes ook in de finale, ook toen was Leiden de tegenstander. Zij werden toen relatief makkelijk kampioen.

Dit seizoen zijn Den Bosch en Leiden aan elkaar gewaagd. In de competitie speelden ze twee keer tegen elkaar en dat deden ze ook in het bekertoernooi. Beide teams wonnen twee duels. In het bekertoernooi ging Heroes op doelsado naar de finale, die later werd verloren van Donar.

Na de verloren bekerfinale kwam sportief de klad in de prestaties van Heroes. Door een aantal nederlagen tegen Belgische ploegen raakte Den Bosch de koppositie kwijt aan Leiden en verloor daarmee het thuisvoordeel in de finale.

Sportieve dip

De mindere prestaties waren voor een groot deel het gevolg van de blessure van de Amerikaanse forward Mike Carlson die dit seizoen heel erg belangrijk is voor de ploeg. Hij kreeg ruim vijf weken geleden een knietje in zijn bovenbeen. Daarna barstte een ader. In het ziekenhuis kwam zelfs het woord amputatie ter sprake.

Uiteindelijk kwam het zover gelukkig niet, maar was er wel een snee van 35 centimeter in zijn bovenbeen nodig om het bloed weg te laten stromen. Carlson is fysiek hersteld en heeft afgelopen week voorzichtig de training hervat, maar de finalereeks tegen Leiden lijkt te vroeg te komen. Morgan Stilma, de directe vervangers van Carlson, brak een week geleden een botje in zijn voet en is zeker afwezig.

Ondanks een reeks aan stroeve competitiewedstrijden en het gemis twee spelers wist coach Erik Braal zijn ploeg tactisch klaar te stomen voor de play-off halve finale tegen Donar, dat de laatste tijd goed op dreef was. De nadruk bij Heroes lag op de verdediging en dat lijkt ook het recept voor de finale.

Saillant detail: Shane Hammink die bezig is aan zijn eerste zijn bij Heroes staat in de finale tegenover zijn vader Geert, de coach van Leiden.