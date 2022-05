Verkeersregelaar Salim werd geschept door een auto: 'Toen werd het zwart'

Wat een normale werkdag leek te worden, eindigde vorige week zaterdag met een doffe klap voor Salim Sert. Letterlijk: de verkeersregelaar begeleidde op het Eindhovense festival Bontgenoten feestvierders naar huis, toen hij door een auto werd geschept. Een week later zit de schrik er nog flink in. "Ik denk er nog heel vaak aan."

Om de boel snel te sussen, liep Salim naar de auto toe. Maar de bestuurder had weinig trek in een gesprekje. "Hij riep wat nare opmerkingen. Waarom hij daar überhaupt reed? Ik denk dat hij een stuk af wilde snijden." Naar Salims vraag om toch even om te rijden, luisterde de man dan ook niet.

Salim kan zich het voorval nog tot in detail herinneren. "Het festival was klaar en alle mensen liepen richting de uitgang. Toen kwam er plots een auto aangereden, die zijn motor een paar keer flink liet draaien. Een paar vrouwen schrokken ervan. 'Klootzak, wat doe je nou', riepen ze."

Maar toen ging het helemaal mis. "Ineens begon hij weer te rijden." Salim zag maar één optie. "Op de motorkap springen en mezelf zo goed mogelijk vast blijven houden." Zo werd hij meterslang meegesleurd. "Op een gegeven moment reden we zeker vijftig kilometer per uur. Toen de auto een bocht nam, werd ik eraf gegooid. Vanaf dat moment werd het zwart."

Sterker nog: "Terwijl ik met hem probeerde te praten, zag hij blijkbaar plots een gaatje in de menigte. Daar dacht hij snel doorheen te kunnen rijden." Bij die poging reed hij recht over de voet van Salim, die gelukkig werkschoenen met stalen neuzen droeg. "Ik ben meteen terug naar die auto gesprint en ervoor gaan staan."

De klap die Salim maakte, blijkt een dag later behoorlijk wat schade te hebben veroorzaakt. "Mijn voet is gebroken. En mijn hoofd doet nog steeds veel pijn." Toch neemt hij dat graag voor lief, want de trots én opluchting overheersen. "Als ik niet voor die auto was gaan staan, was hij misschien zo die menigte ingereden. Stel je voor dat je kind daar loopt..."

De bestuurder van de auto is aangehouden, maar contact met de bestuurder heeft Salim niet meer gehad. "Ergens zou ik dat wat willen. Gewoon om te weten of hij heeft geleerd van zijn fout. Wat ons betreft hoeft hij ook helemaal niet zo zwaar gestraft te worden. Als hij maar inziet wat hij aan had kunnen richten."

Over een tijdje hoopt Salim zijn geliefde baan als verkeersregelaar weer gewoon op te kunnen pakken. Bang voor nog zo'n ongeluk is hij niet. "Rotte appels heb je altijd, maar zoiets heb ik zelf ook nog nooit gelezen. Maar eerst goed herstellen."

LEES OOK: Eindhovense wegpiraat breekt voet van verkeersregelaar