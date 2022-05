Op een muur in Schijndel zat een dikke spin met een bijzonder voorkomen. Frans Kapteijns weet welke spin het is. In Stuifmeel vertelt hij ook over een werkelijk prachtige witte nachtvlinder, een weg sprintende kruisspin en een onschadelijke dansmug.

Op de werkelijk prachtige foto die Eric Bartels Frans kapteijns voor Stuifmeel stuurde zie je een hele mooie witte vlinder net mooie zwarte tekeningen en puntjes. Daarnaast zie je heel veel haren op de kop. We hebben hier te maken met een hermelijnvlinder voor mij een van de mooiste nachtvlinders. Eric meldt verder dat het diertje nauwelijks beweegt en dat komt volgens Frans omdat het diertje net uit de popsituatie is gekropen. Het cocon waarin deze vlinder dan ook overwintert, is een zeer harde met houtdeeltjes verstevigde cocon. Hermelijnvlinders zijn redelijk zeldzaam en worden vooral waargenomen aan de kustprovincies en in dit geval klopt dat ook mooi, want Eric zag de nachtvlinder ook in Zeeland. In die streek kom je ze dan ook tegen in bosjes en open bossen, maar ook in de duinen en de heidegebieden en als je geluk hebt in je tuin.

Zeldzame in Zeeland gefotografeerde hermelijnvlinder en de prachtige foto is van Eric Bartels

Wat voor een grote spin zat er op de muur in Schijndel?

Linda en Vallerio Aarts kwamen op een muur in Schijndel een hele mooie grote spin tegen en vroegen zich af welke spin het was. Op de foto de ze stuurde zie je een hele mooie lichtbruine spin zitten, die de naam kraamwebspin draagt. Kraamwebspinnen zijn inderdaad vrij forse spinnen met een langwerpig lichaam. Het zijn stuk voor stuk jagende spinnen, en bouwen dus geen web om prooien te vangen. Wat mooi is dat de mannetjes best slim zijn, want zij bieden voor de paring het vrouwtje een ingepakte prooi aan. Terwijl zij dan die prooi opeet en dus passief is, begint het mannetje met de paring. Natuurlijk moet het wel een grote prooi zijn, want anders loopt het toch mis. Deze kraamwebspinnen danken hun naam aan het feit dat ze een heel stevig web, de kraamkamer, maken waarin de eitjes gelegd worden.

Grappig insect op de aalbesstruik

Marianne Cornelissen trof op haar aalbessenstruik een grappig insect aan en wilde graag weten wat het is. Op de foto die ze stuurde zie je een wat grijzer diertje met zwarte pootjes en gele stippen. We hebben hier te maken met de larve van het zevenstippelig lieve heersbeestje. Het is dan ook voor Marianne heel mooi dat deze larve daar zit, want zowel de larve als later de volwassen kever zijn dol op (blad)luizen en zo houden zij de aalbesstruiken gezond. De larve is al wat langer geleden uit het eitje gekropen, want de kleuren komen overeen met het laatste larvestadium. Hierna gaat de larve verpoppen en komt de volwassen kever tevoorschijn. Einde van het seizoen gaat deze soort overwinteren in het huis en komen het jaar daarop als volwassen dieren weer tevoorschijn.

Wat voor soort insect kwam Dennis van Rijt tegen op de Brabants / Limburgse grens?

Dennis van Rijt stuurde een foto van een soort van mug met een google lens. Het mooie is dat de foto heel redelijk is en het diertje ook redelijk goed herkenbaar. Het is inderdaad een diertje wat thuishoort bij de vliegen en muggen, want het is een dansmug. Welke precies dat kan ik niet zeggen, want daarvoor is de foto te vaag. Dansmuggen zijn dus geen steekmuggen en het zijn dus onschuldige insecten voor de mens. Je ziet de mannetjes dansmuggen vaak in reusachtige zwermen bijeen. Dansmuggen hebben opvallende pluimvormige antennen en dat zie je ook goed op de foto. De larven van de dansmuggen leven in de buurt van water, maar kunnen ook aangetroffen worden in rottend materiaal. Eenmaal volwassen, dan eten de dieren niet meer, maar zijn bij uitstek voedsel voor een hele boel andere insecten en vogels.

In de dierentuin in Best was een donkere vlek, maar bij aanraking begon alles te bewegen

Peter Spijkerboer zag een donkere vlek op een blad en tikte er tegenaan en plotseling begon alles te bewegen en zag hij heel veel kleine spinnetjes en vroeg zich af of dit een bekend verschijnsel is. Het antwoord is ja. Wat Peter gezien heeft zijn een heleboel kruisspinnetjes bij elkaar. Na de paring legt het vrouwtje kruisspin de eitjes in een cocon. De eitjes overwinteren en in de lente komen de jonge spinnetjes tevoorschijn uit een van spinsel gemaakt cocon. Ze zien er dan heel mooi uit met een prachtige gele kleur en blijven heel dicht bij elkaar als een soort gele massa. Bij verstoring, en dat kan aantikken al zijn, rennen ze alle kanten op en zo hopen ze dat de vijand in verwarring raakt. Als de rust is weer gekeerd, vormen ze weer zo’n massa. Zie ook een mooi filmpje van Wolffman325

Bever in Oisterwijk – Michel de Dekker

Publicatie: 27 apr. 2022 De Bever is vastgelegd door Michel den Dekker. Gisteren tijdens het wandelen werden we getipt door iemand over deze prachtige bever. Hij trok zich weinig aan van ons en ging rustig verder met zijn diner en vervolgde daarna zijn weg weer door het water.

Orchidee gevonden in polder Waalemburg op Texel

Frans van Hooff stuurde mij een foto van een van de vele plantjes die hij zag in de polder Waalemburg op Texel en hij vroeg zich af of het een orchidee is.. Het antwoord is volmondig ja en volgens mij is het de harlekijnorchis. Deze orchideeën zijn vroegbloeiende orchideeën en zijn al te vinden in april. Het liefst komen ze voor in lichte open bosranden en vooral open mooie graslanden met nog weinig begroeiing. Daarnaast mogen de graslanden ook niet te sterk bemest worden, want dan verdwijnen ze. Harlekijnorchissen zijn erg achteruitgegaan en zijn zeldzaam te vinden op de Waddeneilanden en in Zuid Limburg. De naam harlekijn is te danken aan het feit dat een deel van de bloem groene nerven heeft, die lijken op de strepen van een narrenkap.