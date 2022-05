Fans van Willem II teleurgesteld, boos en verdrietig: 'Dit is diep triest'

Teleurstelling bij Dries Saddiki (Foto: OrangePictures). In de voetbalkantine van SC t' Zand keken Willem II-supporters gespannen naar de wedstrijd (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/2 Teleurstelling bij Dries Saddiki (Foto: OrangePictures).

Menig Willem II-fan zat zondagmiddag met klamme handjes in het stadion of voor de tv. Zouden de Tilburgers de laatste strohalm pakken om in de Eredivisie te blijven of zouden ze degraderen? Het werd het laatste, tot groot verdriet van de supporters.

Imke van de Laar Geschreven door

Aangeslagen staren de supporters naar het scherm als duidelijk wordt dat Willem II volgend seizoen niet meer in de Eredivisie zal spelen. In de kantine van voetbalvereniging 't Zand in Tilburg keken ze de wedstrijd, ondanks een 3-0 eindstand, met verdriet uit. Supporter Erwin is zichtbaar teleurgesteld. "Dit is diep triest."

"Ik ben er stil van."

Erwin had net als veel andere supporters tot het laatst hoop dat Willem II toch gespaard zou blijven. "Het was spannend tot de laatste seconde. Ik heb op het einde van de wedstrijd alleen nog maar op mijn telefoon gekeken in de hoop dat NEC zou scoren. Maar dat gebeurde niet. Ik ben er stil van." Vooraf waren veel supporters al op van de zenuwen. Ad legt uit: "Ik had last van gezonde voetbalspanning, want ik ben een echte Tilburger en voetbalfan. Nu ben ik vooral terleurgesteld. Willem II heeft een goede eindspurt gemaakt, maar het was gewoon niet genoeg."

"Ik hoop dat Willem II volgend jaar weer terugkomt in de Eredivisie."