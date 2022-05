Klamme handjes en nagelbijten, spanning loopt op bij Willem II-supporters

In de voetbalkantine van SC t' Zand kijken Willem II-supporters gespannen naar de wedstrijd (foto: Imke van de Laar) Aanvoerder Wilbert Hack van SC 't Zand zou liever in het stadion zitten dan zelf spelen (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/2 In de voetbalkantine van SC t' Zand kijken Willem II-supporters gespannen naar de wedstrijd (foto: Imke van de Laar)

Menig Willem II-fan zit zondagmiddag met klamme handjes in het stadion of voor de tv. Pakken de Tilburgers de laatste strohalm om in de eredivisie te blijven of wordt degradatie een feit?

Imke van de Laar Geschreven door

Op de velden van voetbalvereniging 't Zand in Tilburg wordt volop gespeeld door de eigen teams. Maar een groot deel van het publiek is in de kantine te vinden, waar op een groot scherm de wedstrijd Willem II - FC Utrecht te zien is. Ad Tijs heeft een van de beste plekken, recht voor het scherm. Hij legt uit: "Ik ben een echte Tilburger en hou van voetbal. Dus ik hoop echt dat Willem II erin blijft. Ik heb nog geprobeerd een kaartje voor de wedstrijd te krijgen, maar het was helemaal uitverkocht."

"Ik heb last van gezonde voetbalspanning."

En dus kijkt Ad net als veel andere supporters naar de tv. "Onze zoon zit wel in het stadion, dus ik hoop dat hij ons via berichtjes op de hoogte houdt. Ik heb last van gezonde voetbalspanning. Maar of ze nou winnen of niet, we drinken straks een biertje en maken er een leuke middag van."

"Ik moet zelf spelen maar had liever in het stadion gezeten."