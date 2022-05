Corsobuurtschap jubileert en 92-jarige Cor ziet zijn winnende wagen terug

Letterlijk een corsotent vol herinneringen bij buurtschap Helpt Elkander in Zundert. Het buurtschap bestaat dit jaar 75 jaar, een mijlpaal waarbij werd stilgestaan met een expositie - in beeld en geluid- over 75 jaar corsowagens bouwen door Helpt Elkander. Heel bijzonder: de 92 jarige Cor van den Buijs, die onverwachts de expositie bezocht, bouwde mee aan de eerste winnende wagen voor het buurtschap. Het jaartal: 1949!

Wie 75 jaar bestaat zoals (corso)buurtschap Helpt Elkander, heeft in die periode ook 75 jaar corsowagens gebouwd: zou je denken. “De realiteit is heel anders”, vertelt John Haast. “We hebben in totaal 125 corsowagens gebouwd. Zeker de eerste decennia van Helpt Elkander was het heel gewoon dat we voor één corso twee of zelfs drie wagens bouwden. Die reden allemaal mee in de optocht en werden ook allemaal afzonderlijk door de jury beoordeeld.”

In de corsotent hangen op volgorde van jaargang foto’s van alle 125 gebouwde wagens. Tot ieders verbazing en verrassing stopte zaterdag een oudere man in een scootmobiel bij een foto uit 1949. “Ik heb aan die wagen meegebouwd”, vertelde de 92-jarige Cor van den Buijs aan zijn verbaasde toehoorders. “Dat was de sterrenparade (officiële benaming planetenparade) Het was de eerste keer dat we wonnen met een wagen en het was ook de eerste keer dat de duwers onder de wagen zaten.”

Van den Buijs zorgde voor nog meer verbazing toen hij wees naar een foto uit 1952. “Kijk dat ben ik als figurant op de wagen Circusnummer. Ik was de dompteur van de paarden, we hebben toen een tweede prijs gewonnen.” De toen nog jonge Van den Buijs trok in de jaren vijftig weg uit Zundert door studie en werk, maar is recent weer terug in het corsodorp. “Ik woon nu in een zorgcentrum.”