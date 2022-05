Willem II klopt FC Utrecht, maar degradeert toch [LIVELOG]

15.35

Eerste kansje voor Willem II. Jizz Hornkamp probeert een bal te verlengen met zijn hak, maar kan er net niet goed bij. Djevencio van der Kust is vervolgens alert. De FC Utrecht-verdediger speelt de bal met zijn borst terug op de doelman, voor Willem II echt gevaarlijk kan worden.

15.30 - Tweede helft is begonnen



15.15 - Rust in Tilburg

45 minuten gespeeld in Tilburg, waar Willem II met 1-0 leidt tegen FC Utrecht. Gezien de stand in Nijmegen, waar Fortuna met 1-0 voor staat, is het vooralsnog echter niet genoeg voor de thuisploeg. Sparta doet op de valreep goede zaken bij Heracles Almelo (0-1), wat ineens 16e staat.