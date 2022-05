PSV wint laatste competitiewedstrijd en wacht drukke transferzomer

PSV heeft de laatste wedstrijd van het seizoen met 2-1 gewonnen van PEC Zwolle. In Zwolle stond er niks meer op het spel en dat was terug te zien op het veld. Bruma en Ledezma scoorden namens de Eindhovenaren, die een drukke transferzomer voor de deur hebben.

Nog één keer Roger Schmidt en nog één wedstrijd in het seizoen 2021-2022. Maar de grote vraag die gesteld moet worden is voor wie PEC Zwolle – PSV ook de laatste wedstrijd was in het rood-wit.

In de basis bij de Eindhovenaren stonden onder andere Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré en Mario Götze. Drie spelers waar elke PSV-supporter van hoopt dat ze ook volgend jaar te zien zijn in het Philips Stadion, maar hoe groot is die kans?

Geen Bakayoko

In Zwolle stonden bovenstaande drie spelers nog wel aan de aftrap., als weinigen zónder een blessure. Eran Zahavi voegde zich bijvoorbeeld bij de overvolle ziekenboeg. Ook een verhaal van dit seizoen. Maar in plaats van een jeugdspeler koos Roger Schmidt voor een basisplaats voor Bruma. Je kunt kritisch zijn over het feit dat Schmidt niet kiest voor bijvoorbeeld Johan Bakayoko, het grootste talent van de Keuken Kampioen Divisie.

Maar de vertrekkende trainer kreeg gelijk, want het was Bruma die PSV op voorsprong zette. Lang duurde deze voorsprong niet, want enkele minuten later lag de bal achter doelman Yvon Mvogo, iemand die haast zeker lijkt te vertrekken uit Eindhoven. 1-1 was de ruststand. Maar toch werd er door beide ploegen nog een keer gescoord zonder rust. Zonder resultata, want beide treffers werden afgekeurd wegens buitenspel.