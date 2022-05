Drama in Tilburg: Willem II degradeert ondanks zege op FC Utrecht

Willem II is gedegradeerd. Zondagmiddag deed het zelf tegen FC Utrecht wat het moest doen om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te kunnen ontlopen (3-0), maar was bij een zege nog altijd afhankelijk van andere resultaten. En die waren niet gunstig voor de Tilburgse ploeg, waardoor het dit seizoen als zeventiende eindigt en uit de Eredivisie verdwijnt.

Er waren zondag heel veel scenario's waar Willem II-fans rekening mee moesten houden. Handhaving, een plek in de play-offs en degradatie waren met nog één wedstrijd te spelen allemaal mogelijk. Bij een nederlaag tegen FC Utrecht was degradatie sowieso een fout, bij winst zou er gekeken moeten worden naar de uitslagen bij Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam.

Gesteund door de fanatieke fans, die twee uur voor de wedstrijd de spelersbus met veel zang en vuurwerk onthaalden bij het stadion, begon Willem II goed aan de wedstrijd. Al na acht minuten leverde dat de 1-0 op. Jizz Hornkamp was alert toen Eric Oelschlägel een bal niet goed wist te verwerken, de spits werkte de rebound vervolgens tegen de touwen. Op dat moment begon op de tribunes eigenlijk meteen het 'grote kijken'. De tussenstanden op de andere velden waren minstens zo belangrijk als wat er op het eigen veld gebeurde.

Beslissing in Tilburg

Ook in de tweede helft werd er na acht minuten spelen gescoord door Willem II. Driess Saddiki pegelde de bal hard binnen. Het doelpunt werd met flink gejuich ontvangen. De standen op de andere velden gaven op dat moment minder reden tot blijdschap. Zowel Fortuna Sittard als Sparta Rotterdam stond op een 1-0 voorsprong, waardoor de Tricolores virtueel nog altijd onder de streep stonden.

Met nog twintig minuten op de klok maakte Sparta een tweede treffer tegen Heracles Almelo, waardoor de Tilburgse hoop alleen nog gevestigd was op NEC tegen Fortuna Sittard. De FC Utrecht-supporters begonnen te juichen op het moment dat Sparta scoorde en begonnen 'wie niet springt die degradeert' te zingen, de fans van Willem II reageerden daar uitstekend op. Massaal gingen ze weer achter hun eigen ploeg staan. Willem II kwam via een eigen doelpunt van Joris van Overeem zelfs nog op 3-0. Het veranderde echter niets aan de situatie.

Degradatie

Veel supporters keken in het slot van de wedstrijd meer op de telefoon dan naar het veld. Hoopvol kijkend naar de tussenstand in Nijmegen. Maar het verlossende bericht van een NEC-doelpunt bleef uit. 'Leo, kun je daar Fortuna op aanzetten?' Dat roept een supporter richting Leo Alkemade, die iets hoger bij een beeldscherm zit. Het antwoord is nee. Hij houdt zijn telefoon in de lucht, waar de tussenstand op te zien is. Het is voor de fans zenuwslopend.

Met nog zes minuten op de klok ontplofte het Koning Willem II Stadion. Een doelpunt in Nijmegen? Het leek er op, want op het veld gebeurde er helemaal niets wat voor zo'n ontlading kon zorgen. De blijdschap veranderde vervolgens snel in vragende gezichten, omdat die 1-1 bij niemand op het scherm kwam te staan. Die bevrijdende en cruciale 1-1 was en wérd ook niet gemaakt in Nijmegen, waardoor voor Willem II ondanks de knappe overwinning op FC Utrecht degradatie toch een feit is.