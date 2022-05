RKC haalt keurige tiende plek, nu is de vraag wie er blijft en wie er gaat

RKC heeft de laatste competitiewedstrijd tegen AZ met een knappe 1-3 gewonnen en eindigt zo op een keurige tiende plaats in de Eredivisie. Nu kan de Waalwijkse club gaan genieten van vakantie en de blik werpen op volgend seizoen. De grote vraag is welke selectie trainer Joseph Oosting voor zich zal hebben.

Wie hebben er een doorlopend contract?

Zeventien spelers liggen op dit moment vast tot minimaal de zomer van 2023. Dat is best veel, maar veel van deze spelers zijn dit seizoen geen basisklant gebleken.

Aanvoerder Melle Meulensteen en doelman Etienne Vaessen hebben een contract tot 2024.

Topscorer Michiel Kramer, Said Bakari en Shawn Adewoye liggen vast tot 2023.

Dat geldt ook voor Ahmed Touba. RKC verwacht dat hij deze zomer in de belangstelling zal staan van een aantal clubs.

Ook Joel Pereira, Ilias Bel Hassani, Lars Nieuwpoort, Lennerd Daneels, Luuk Wouters, Yassin Oukili, David Min, Sebbe Augustijns, Thierry Lutonda, Dario van den Buijs en Roy Kuijpers liggen nog vast.

Welke contracten zijn opgezegd?

Op 1 april zijn clubs verplicht om aflopende contracten op te zeggen. Dit wil echter nog niet definitief betekenen dat de spelers vertrekken. In een later stadium kunnen club en speler namelijk nog in gesprek gaan over een nieuwe verbintenis.

De contracten van Hans Mulder, Vurnon Anita en Juriën Gaari zijn opgezegd. Later zal bekend worden of de club nog in gesprek gaat met deze spelers.

Ook de contracten van Mark Spenkelink, Issam El Maach, Finn Stokkers en Richard van der Venne lopen af. De laatste twee werden onlangs genoemd bij Go Ahead Eagles.

Wie gaan er sowieso weg?

Alexander Büttner heeft zijn laatste RKC-wedstrijd gespeeld. Hij vertrekt naar De Graafschap. Daarnaast zijn er huurlingen die terugkeren bij hun clubs.