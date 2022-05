Bestuurder onder invloed eindigt op z'n kop in Madese sloot

Op de Schietberglaan in Made is zondag een auto op zijn kop in de sloot beland. De bestuurder van het voertuig was onder invloed.

In plaats van de bocht te nemen, reed de bestuurder rechtdoor de stoep op. Hij schoot langs een lantaarnpaal, sloeg over de kop en schoof meters verder een sloot in. Omstanders schoten direct te hulp. Een ambulance en meerdere politievoertuigen kwamen ter plaatse. De bestuurder werd ter plekke onderzocht en hoefde niet naar het ziekenhuis. De man werd vervolgens aangehouden omdat hij reed onder invloed.