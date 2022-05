De warmste 18 mei ooit nadert: woensdag wordt echt kneiterheet

Het kan eigenlijk niet missen: woensdag wordt de warmste 18 mei ooit gemeten. Het kwik stijgt zoals het er nu naar uitziet tot zo'n 31 graden. Daarmee zouden we ook meteen de eerste tropische dag van 2022 noteren. Dat is vroeg in het jaar, maar niet uniek, weet Weerplaza-meteoroloog Rico Schröder.

“Gemiddeld wordt de eerste tropische dag verwacht rond 7 juni”, zegt Schröder. We zitten er nu dus ruim drie weken voor. De meteoroloog is er van overtuigd dat het woensdag ook echt tropisch wordt. “Ik ga er wel van uit dat we boven de 30 graden komen.”

“Woensdag wordt het waarschijnlijk ook de warmste 18 mei gemeten,” gaat Schröder verder, “daarvoor moet het kwik boven de 27,9 graden komen. Zoals het er nu uitziet gaan we richting de 31 graden.” Grappig weetje, vorig jaar was het op 18 mei een graad of 12.

Steeds vroeger

Het echte tropengevoel kreeg Brabant in 2021 later pas in de greep. “Vorig jaar hadden we op 16 juni de eerste tropische dag. Het was toen 31,6 graden. Het jaar daarvoor was dat op 24 juni en in 2019 op 2 juni”, somt Schröder op.

Maar zwembroekenweer in mei kwam in het verleden wel al vaker voor. “In 2018 en 2017 hadden we ook tropische meidagen. Die zaten op 18 en 17 mei. Maar de meest vroege tropische dag die we hebben gehad was op 21 april 1986. Toen werd het 32 graden.”

Voorgaande jaren

Een hittegolf overspoelde ons vorig jaar in juni. Gilze-Rijen was op de 18e van die maand het meest tropische stukje Brabant met 32,6 graden. Twee jaar terug hadden we een hittegolf die achttien dagen duurde. Een record uit 1997 ging er toen aan, dat stond op 16 dagen.

Elk jaar opnieuw sneuvelen weerrecords. Maar sommige records blijven opvallend lang in de boeken. Weet je nog in Eindhoven in juli 2019? Toen werd na 75 jaar het hitterecord verbroken. Het was toen maar liefst 39,3 graden in de lichtstad.