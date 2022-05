Pril Brabants liefdesgeluk spat van scherm in laatste Boer Zoekt Vrouw

Het twaalfde seizoen van Boer Zoekt Vrouw zit erop en wat voor een seizoen. Eentje met een ‘topoogst’, noemde Yvon het tijdens de reünie zondag. Vier van de vijf koppels vonden het liefdesgeluk, onder wie onze Strijbeekse boer Hans en zijn Annette en Westerbeekse Karlijn en haar Friese Jouke. En die liefde zit diep, zo zag Steffi zondag met eigen ogen bij de traditionele Boer Zoekt Vrouw barbecue.

Jacky Goossens Geschreven door

Wat goed dat Hans op tijd ontdekte dat hij het ‘denken moest uitschakelen’ en naar zijn gevoel moest luisteren. Want daarom loopt het nu als een ‘geolied machientje’ tussen hem en Annette. En vooruit, al moet ze hier en daar wat bijschaven, Annette voelt zich rijk als een miljonair met haar nieuwe leven met een ‘lieve schat’. Steffi: “Ik heb ze zondag samen gezien en naar elkaar zien kijken. Daar is maar één woord voor: GE-WEL-DIG. Echt, die worden honderd samen. Het is zo’n leuk stel. Ze hebben lol, zijn blij met elkaar, het klopt helemaal. Ook met de kinderen onderling gaat het goed, wat voor Hans heel belangrijk is. Ik word er gewoon helemaal gelukkig van.”

Brabant gaat naar Friesland. Voorlopig alleen in de weekenden, maar op de langere termijn verhuist ze haar boeltje naar het hoge noorden, vertelde de verliefde Karlijn. Ze zag in boer Jouke meteen de warme, liefdevolle, leuke vent waar ze naar op zoek was. Een romanticus ook, die overal lieve briefjes voor haar achterlaat. “Jouke is een hele toffe gast en zoals je hem samen met Karlijn op tv hebt gezien, zo is het ook echt. Ze zijn helemaal hoteldebotel van elkaar. Leuk hoe Karlijn vertelde dat ze hem al vanaf het begin lief en zorgzaam vindt. Die kant van hem zagen wij als kijkers eigenlijk pas in de uitzending met zijn vader. Het is natuurlijk jammer dat Brabant naar Friesland gaat, maar ik ben hartstikke blij voor ze”, glundert Steffi.

Prachtig toch, zoals de Drentse boer Evert en Maud hand in hand aan kwamen lopen bij de reünie. Alsof het nooit anders was geweest. Natuurlijk, er valt nog van alles uit te zoeken, maar Maud voelt zich als een vis in het water op de boerderij en is ‘heel erg gelukkig’. En Evert? Die praat inmiddels bijna net zoveel als Maud en vindt het 'mooi dat ze d’r is’. Steffi: “Die videootjes van haar, op de tractor en in de melkstal! Dat stralende gezicht, fantastisch gewoon, van mij mag ze iedere dag zo’n vlog maken, puur genieten. Je zag in de uitzending dat ze helemaal verliefd is op Evert. Ik hoorde trouwens dat ze ook voor Koop zorgt, hoe lief is dat. Ze is dus niet alleen een verrijking voor Evert, maar ook voor zijn broer."

De Limburgse schapenhouder Janine en haar Friese Sander zorgden zondagavond voor de grootste verrassing door samen én hand in hand aan te komen bij de reünie. Het was even uit geweest, maar het geduld van Sander werd beloond: "Een paar weken later stond ze bij me op de stoep." “Die man verdient een lintje. Hij heeft het zó goed gedaan door haar tijd en ruimte te geven en een stap terug te doen toen het voor haar te snel ging. En voor Janine geldt maar één ding: je weet pas wat je mist, als het er niet is. Het was bij de barbecue trouwens nog even spannend toen Janine alleen aankwam. Zo van: o jee. Maar Sander moest natuurlijk uit Friesland komen. En ik kan iedereen geruststellen: ze zijn na afloop samen naar Limburg gereisd!”, lacht Steffi

En tot slot de Gelderse fruitteler Rob. Wie dacht dat hij er helemaal doorheen zou zitten nadat Wendy dan toch definitief de stekker eruit trok, heeft het mis. In weerwil van alles, blijft hij geloven in de liefde. En hoopt hij op brieven van vrouwen die wél houden van een man die alles uit de kast trekt in zijn zoektocht naar de grote liefde. Steffi: “Ik hoop voor hem dat er van de vrouwen die hebben gekeken een aantal een brief gaan sturen, dat gun ik hem echt. Want tjonge, wat heeft die man zijn best gedaan. Ik denk wel dat hij hier een deukje aan over heeft gehouden, dus hopelijk doet hij rustig aan en trapt hij niet meer in de valkuil om blind voor iemand te gaan.”