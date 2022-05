Gerrie heeft pijn aan de oren van nieuwe N69: 'Vanaf vier uur klaarwakker'

De nieuwe N69 bij Valkenswaard zorgt voor geluidsoverlast bij bewoners die vlakbij de weg wonen. Bij een westenwind zorgen voornamelijk voorbijrijdende vrachtwagens voor veel ellende. Gerrie van Soerland uit Dommelen kan er niet goed tegen. “We wonen hier dertig jaar. Nooit last gehad van herrie. Nu wel. Dat doet pijn.”

De nieuwe N69 is oktober 2021 open gegaan. Sindsdien is het niet meer zo rustig voor de omwonenden. Volgens Gerrie zijn de gevolgen groot. Ze slaapt slecht en buiten zitten is, vooral bij westenwind, ook geen pretje. Dan is er volgens haar te veel overlast. “De vrachtwagens maken een hoog jankend geluid. Zeventien jaar geleden kwamen we in dit huis wonen. Toen was het plan om de weg verdiept aan te leggen. Nu steekt hij boven het maaiveld uit.”

De provincie heeft wel meetkastjes geplaatst, laat Honings weten. “Wij nemen de opmerkingen van omwonenden natuurlijk serieus. Daarom laat de provincie metingen doen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Zo hopen we in de praktijk bevestiging te krijgen dat de resultaten van het akoestisch onderzoek kloppen. Wat betreft eventuele oplossingen moet eerst duidelijk zijn wat uit die metingen komt.”

Gerrie is het daar niet mee eens. “We vinden dat er een forse anti-geluidsinvestering moet worden gedaan. Het moet stiller worden dan het nu is. Tijdens de spitstijden moet je veel harder praten. Ik ken mensen die zeggen dat ze willen verhuizen. Of ze dat ook doen, is vraag twee. Ik ken wel mensen die hier wilden komen wonen en die nu niet komen."

Provinciewoordvoerder Peter Honings begrijpt wel dat het wennen is aan het verkeersgeluid. “Vroeger was het alleen maar bosgebied. Nu loopt er de nieuwe N69. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat wordt voldaan de normen en uitgangspunten opgenomen in de Wet geluidhinder. Schermen of geluidswallen zijn daarom niet noodzakelijk.”

Op bezoek bij Ton Zwerts nemen we de proef op de som. In zijn tuin nabij de N69 tikt de decibelmeter rond de 60 aan. “Dat is een heel erg hoog volume”, zegt Zwerts. “Je hoort het in je huis.” Zwerts is van de site overlastn69 waar omwonenden een enquête kunnen invullen. “We hebben al tweehonderd reacties binnen. Mensen klagen niet alleen over het geluid. Ook de lampen van de vrachtwagens veroorzaken in de woningen hinderlijk licht."

“Er zijn heel wat mensen in Nederland die met meer herrie kampen dan wij, maar we wonen hier in een mooi landbouw- en bosgebied. Daar is een weg doorheen gelegd. Wij ervaren het als overlast als je niet meer met open raam kunt slapen. Een geluidswal zou een oplossing zijn.”

De provincie verwacht rond de zomervakantie de resultaten van de geluidsmetingen binnen te hebben en beslist dan of verdere actie nodig is.