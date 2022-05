Dag na degradatiedreun: 'Vorige keren zag je het veel meer aankomen'

Nog even rouwen en dan zal bij Willem II alweer snel de blik gericht zijn op volgend seizoen. Een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Welke gevolgen heeft degradatie voor de club en blijven de supporters de club ook trouw? Voorlopig lijkt de schade nog mee te vallen bij de Tilburgers.

Voor Frank Kriellaars, voorzitter van Stichting KingZine, kwam de degradatie niet echt meer als verrassing. Al had ook hij zondagmiddag nog wel hoop op een ontsnapping. “In maart hadden we ons al neergelegd bij degradatie, alleen krijg je de dan de laatste weken toch weer hoop. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat winst tegen FC Utrecht genoeg zou zijn voor minimaal een plek in de nacompetitie.”

Het is niet de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Willem II degradeert. Maar volgens Kriellaars komt deze tóch net wat harder aan dan de voorgaande keren (2010/ 2011 en 2012/ 2013). “De vorige twee keer zag je het nog veel meer aankomen dan dit jaar. Toen was je op voorhand ook al degradatiekandidaat. Nu schatte iedereen ons rond plek 12.”

Supporters

Willem II pakte dit seizoen nul punten in wedstrijden zonder publiek. Het geeft aan hoe belangrijk de twaalfde man in het Koning Willem II stadion is. Bij veel clubs zie je dat na degradatie het stadion halfleeg blijft. Volgens de voorzitter van KingZine zal dat bij Willem II wel meevallen.

“Bij de vorige twee degradaties gingen we van tienduizend supporters in het stadion naar ongeveer negenduizend. Ik verwacht dat nu niet anders. De laatste drie wedstrijden waren ook helemaal uitverkocht en we pakten negen punten. Hopelijk kunnen we in de Keuken Kampioen Divisie met zulke grote supportersaantallen het verschil maken.”

Budget

Er zijn nu nog geen signalen dat er bij Willem II personeel moet vertrekken Later deze week zal Martin van Geel de media te woord staan. Dan zal meer bekend worden over wat de degradatie financieel precies betekent.

Kriellaars hoopt dat de Tilburgse begroting niet krimpt. “Ik verwacht dat ze als club in één keer terug willen keren. Ik hoop en verwacht ook dat de begroting dus gelijk blijft en de club inteert op het eigen vermogen. We moeten niet te veel risico’s nemen, maar wel focussen op een snelle terugkeer.”

Voordelen

Tot slot heb elke nadeel ook z'n voordeel, zelfs als het over degradatie gaat. Kriellaars is een echte groundhopper. Hij bezoekt zoveel mogelijk stadions over de hele wereld. In Nederland ontbreekt nog één complex. “Ik moet nog een keer naar Jong AZ. Dus die hoop ik komend jaar mee te pakken”, vertelt hij al een beetje glimlachend.

“En ook de derby tegen NAC is natuurlijk weer terug. Alleen hoort die wel gespeeld te worden in de Eredivisie. Maar we moeten ook niet alles te negatief bekijken.”