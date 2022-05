René van de Kerkhof: 'Hopen dat ‘meneer Drama’ nou echt weggaat bij PSV'

Willy en René van de Kerkhof hebben gemengde gevoelens overgehouden aan de competitie. PSV presteerde volgens de broers stukken beter dan vorig jaar maar het mislopen van de titel blijft steken. Ook vrezen de PSV-iconen het vertrek van topspelers als Sangaré en Gakpo. René is intussen vooral bang dat één speler juist in Eindhoven blijft. “Het is niet Bruma, het is drama!”

Ook de degradatie van buurman Willem II doet pijn bij de gebroeders, zo vertellen ze in de Willy en René Podcast. “Maar wel eigen schuld. Ze zijn in Tilburg gewoon te laat wakker geworden”, vindt Willy. “Zonde ook voor PSV en RKC dat de derby’s tegen Willem II nu wegvallen. PSV heeft de laatste jaren niet veel gewonnen in Tilburg maar het waren toch altijd wel leuke wedstrijden.” FC Eindhoven zou nog de omgekeerde weg kunnen bewandelen maar heeft de tweede club van de stad wel iets in de Eredivisie te zoeken? En wie zouden deze zomer echte versterkingen voor PSV zijn? En wie van de twee broers wint de onderlinge toto en blijkt dus echt verstand van voetbal te hebben? Dat is te horen in de laatste Willy en René Podcast van dit seizoen.