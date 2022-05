Supportersrecord voor FC Eindhoven, maar wat als ze de finale bereiken?

FC Eindhoven leeft als nooit tevoren. In Den Haag kan de ploeg van Rob Penders dinsdagavond rekenen op de steun van meer dan driehonderd fans tijdens de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Niet eerder dit seizoen reizen zoveel FC Eindhoven-supporters hun club achterna. Maar als de finale wordt bereikt, dreigt een klein 'drama' voor de Eindhovenaren.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

FC Eindhoven doet nog volop mee om promotie en is nog maar vier wedstrijden verwijderd van de Eredivisie. In de Hofstad wacht het eerste duel met ADO Den Haag. Supporterscoördinator (SLO) Stefan van Dommelen is maar wat trots op het aantal fans dat meereist.

"Ik zie in de stad steeds meer vlaggen van FC Eindhoven."

"Tegen De Graafschap was het uitvak al gevuld met meer dan 200 supporters. Nu zijn dat er meer dan 300. Geweldig! Het zorgt wel voor extra werk natuurlijk. Samen met meerdere supporters zijn we druk bezig met de indeling van de bussen, het regelen van de catering en de veiligheid van onze supporters." Aan alles merkt Van Dommelen dat zijn club leeft in de omgeving. "Ik zie in de stad steeds meer vlaggen van FC Eindhoven. Iedereen is betrokken bij de club." Ondanks dat FC Eindhoven eerst nog moet afrekenen met ADO Den Haag, dreigt er een klein drama voor FC Eindhoven. Mocht het in de finale Heracles treffen, dan mag de club in de finale van de play-offs geen uitsupporters meenemen. Het uitvak in Almelo is namelijk niet veilig genoeg.

"Ik vrees dat onze supporters dat ook moeilijk kunnen accepteren."