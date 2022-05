Talloze kaarsjes branden voor Maria: duizenden bedevaartgangers in meimaand

In de gerenoveerde Mariakapel Wonderbare Moeder in Elshout brandt tijdens meimaand Mariamaand een zee van kaarsjes. Het is dan ook een komen en gaan van bedevaartgangers, die hun zorgen komen delen met de Heilige Maagd, haar komen bedanken of gewoon even bij haar willen zijn. “Ik voel me blij als ik hier kom”, vertelt Sylvia uit Drunen. “Ik kom hier in Elshout om te bidden, ook ik heb een wonder meegemaakt.”

Het hoogtepunt van de meimaand Mariamaand in Elshout vindt plaats op de laatste zondag in mei. Op die laatste zondag, die bekend stat als onze dag, vindt er een sacramentsprocessie plaats vanuit de kerk naar de Mariakapel en weer terug. De historisch religieuze processie staat zelfs op de Nederlandse lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om even met en bij Maria te zijn. De één steekt een kaarsje aan voor het welbevinden van zijn familie, de ander doet het omdat hij ermee groot is gebracht. Op het gras bij de kapel zitten ook Maria-vereerders uit Polen. Ver van huis en werkend in de regio, vinden ze steun en rust bij haar.

Naast Den Bosch, Zegge, Aarle-Rixtel en Katwijk, is ook Elshout in de meimaand Mariamaand een belangrijke bedevaartplaats. Duizenden pelgrims trekken naar de kerk en de kapel om Maria te eren. Zo ook de 86-jarige Carla, die met een begeleider uit Teteringen speciaal naar de kapel in Elshout is gekomen. “Omdat ik denk dat ik hier hulp kan krijgen op één of andere manier.”

Maria en wonderen horen bij elkaar en het wonder waar Sylvia graag over vertelt, vond alweer lang geleden plaats. “Ik wilde zo graag de Paus zien, maar een reis naar Italië konden wij niet betalen. Ik heb veel gebeden om die wens wel uit te laten komen”, vertelt ze in kapel van Elshout als twee kaarsjes opsteekt. “We hebben het hier over midden jaren tachtig. In mei 1985 kwam hij naar Nederland, naar Den Bosch. Ik heb hem toen gezien. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor.”

De Mariaverering in Elshout is gebaseerd op een legende uit de 12e eeuw. Volgens de overlevering was een boer uit Drunen aan het werk op zijn akker, hij was vermoeid en dorstig. Een vrouw in wie hij Maria zag, gaf hem water uit een sloot. “Het was het smakelijkste dat hij ooit had gedronken.”

Dankbaar als hij was, besloot hij als het vlas gerijpt was op zijn akker een kapel voor haar te bouwen. Een dag later kwam hij terug op zijn land. “En ziet hij dat het vlas op wonderbaarlijke wijze tot rijpheid is gekomen. Hij plukte een handvol vlas en spoedde zich ermee naar de pastoor”, aldus de uitleg op de website van de Parochie Wonderbare Moeder.

Als eerbetoon werd een kapel gebouwd en kwam de Mariaverering in Elshout op gang.