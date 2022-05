Wonen in Engelse stijl, maar dan in Brabant

Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars. Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars. Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars. Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars. Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars. Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars. Volgende Vorige 1/6 Foto: Peeters-Bouckaert Makerlaars.

Sinds Engeland uit de Europese Unie is, is emigreren naar het land een stuk lastiger geworden. Gelukkig hoef je Brabant helemaal niet uit om toch in de Engelse stijl te wonen. Monique heeft haar huis aan de Slimstraat 10 in Udenhout namelijk helemaal omgetoverd naar een Engelse cottage. Na 26 jaar neemt ze helaas toch afscheid van haar huis. “Het doet hartpijn.”

Thijs den Ouden

Monique kwam het huis 26 jaar geleden per toeval tegen. "Ik zag het staan in een makelaarskrantje. Die zou maandag pas bezorgd worden, maar ik zag hem vrijdag al bij de makelaar liggen.” Dat Monique het krantje al eerder zag, heeft voor haar voordelig uitgepakt. "Ik heb voor alle bezichtigen al een bezichtiging aangevraagd en ook meteen een bod gedaan. Dat was gelukkig genoeg, want ik was zo verliefd op de voorkant van het huis."

Achter de prachtige voorkant was het heel wat minder pracht en praal. “Het was heel oubollig, heel veel dingen waren met schrootjes afgetimmerd en er waren allemaal wanden vol roet.” Om het toch helemaal naar haar wens te maken, moest Monique dus veel veranderen. "Maar ik realiseerde me dat als ik één ruimte goed zou aanpakken, ik al mijn spaarcentjes kwijt zou zijn. Ik besloot daarom om niet voor luxe te gaan, maar om alles sfeervol te maken.”

Als je kijkt naar het huis is het makkelijk te raden voor welke sfeer er uiteindelijk is gekozen. “Ik heb het huis met Engelse antiek ingericht. Ook het heb ik veel gebruikt van Engelse stoffen zoals Ralf Lauren en Laura Ashley. Je zou ook nog voor een andere Engelse stijl kunnen kiezen met gebloemde vloerbedekkingen enzovoorts, maar dat is wel enorm kitsch.” De echte deskundigen onder ons zien dat het huis niet helemaal in de Engelse stijl is. Maar gelukkig legt Monique het uit voor degene die het niet weten. “Ik had een appartementje in Frankrijk. Het leek mij dan ook leuk om één kamer een beetje Frans te maken. Uiteindelijk heb ik de tuinkamer helemaal in Provençaalse stijl gedaan.”

Ook met de tuin is Monique helemaal tevreden. “Achter in de tuin hebben we een zithoekje met allemaal lampjes. Als je daar 's avonds zit met een boekje en een wijntje zie je de verlichte kerkklok. Dat is echt magnifiek.” De vraag is dan toch: Als je het zo naar je zin hebt, waarom vertrek je dan? Dat antwoord is heel simpel. “Het is puur praktisch. Als je hier tot je dood wil blijven wonen, dan ben ik bang dat je die twee trappen op den duur niet meer gaat gebruiken. Om dat voor te zijn gaan we nu iets makkelijker wonen. Het doet echt hartzeer.