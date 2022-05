Edith werd gebeten door Stafford: ‘Er hing een stuk huid van mijn been'

Tien hechtingen in haar bovenbeen, vier onder haar oksel en een flinke schram op haar hoofd. De Bergse Edith de Waal (55) is maandag flink toegetakeld door een Stafford. De grote hond viel haar aan bij appartementencomplex Aquacite in Bergen op Zoom. “Deze fratsen tekenen mij voor het leven.”

De residentie van Stadlander heeft een tag waarmee de vijftigplussers die er wonen binnen kunnen. Maar maandag ging het mis. Toen een man met een Stafford naar buiten kwam, raakte het beest opgefokt.

Edith liep op dat moment net vanuit de entree naar haar auto, om een kennis te gaan bezoeken. Ze zag de grote hond op haar afkomen. “Ik dacht: het is gebeurd, dit ga ik nooit winnen. Als ik mijn pekineesje was gaan uitlaten, was ‘ie dood geweest.” Terwijl ze half in de heg lag, probeerde ze de Stafford af te weren. “Hij pakte me vol. Die gast was 'm gelijk gepeerd.” “Er hing een heel stuk huid neven mijn been,” vervolgt Edith. “Deze fratsen tekenen mij voor het leven.” Ze laat schokkende foto’s van haar wonden zien op haar telefoon.

Met moeite strompelde ze uiteindelijk naar boven, waar haar buren 112 belde. “Mijn buurvrouw brulde het uit en viel flauw.” Ter plekke werd ze behandeld door ambulancepersoneel, die haar voor verder onderzoek meenamen naar het ziekenhuis. “Daar zijn mijn wonden flink schoongespoeld. Na wat verdovingen hebben ze de flap er weer overheen gelegd en met moeite aan elkaar gehecht.” Ook kreeg ze antibiotica, pijnstillers en een tetanusspuit: een injectie tegen een ernstige ziekte, die wordt veroorzaakt door dierenbeten. Ondanks dat heeft ze nog veel pijn. “Zowel mentaal als fysiek is het een klap geweest.” Donderdag moet ze voor controle terug naar het ziekenhuis.

