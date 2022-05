Bredanaar wint bijna 18.000 euro door in te zetten op verlies NAC

Zeker één Bredanaar is niet ongelukkig met het verlies van NAC uit bij ADO afgelopen weekend. Door onder meer in te zetten op winst van de Hagenezen heeft hij bijna 18.000 euro gewonnen. "Deze voorspelling laat maar weer eens zien: nooit op je eigen team inzetten, want dan win je altijd", twittert gokbedrijf Toto.

17.688,23 euro. Dit is het precieze bedrag dat het orakel van Breda op zijn of haar rekening krijgt gestort. Diegene mag zich deze week met recht Koning Toto noemen. De bezitter van een glazen bol voorspelde namelijk niet alleen dat NAC de play-offwedstrijd in Den Haag zou verliezen. De Bredanaar voorzag ook dat zes andere ploegen uit Duitsland, Engeland en Nederland gelijk zouden spelen, winnen of verliezen. Met een inzet van twintig euro leidde dat tot het megabedrag van bijna 18.000 euro.